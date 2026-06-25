Kino Kobiet w Heliosie z filmem "Zaproszenie"

Kino Kobiet to zawsze ciekawy film specjalnie dobrany do żeńskiej widowni, poprzedzony licznymi atrakcjami organizowanymi tuż przed seansem na sali kinowej.

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Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, Drogie Panie, Helios dobera film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym.

Drogie Panie, 8 lipca Helios zaprasza na pokaz z filmem "Zaproszenie". Pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. To, co dotąd skrywane, wychodzi na jaw, a niewypowiedziane pragnienia ducha i ciała zaczynają nabierać niebezpiecznie realnych kształtów. Czy obie pary pójdą dziś spać we własnych łóżkach?

MOTYW WIECZORU

Helios zaprasza w stylizacjach jeansowych!

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Źródło: Helios / informacja prasowa