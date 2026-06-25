Niewiarygodna kwota. Tyle Steve-O dostał za udział w pierwszym sezonie Jackass

Steve-O wrócił wspomnieniami do początków kultowego programu Jackass i zaskoczył fanów wyznaniem na temat swoich zarobków. Choć dzięki emisji programu MTV niemal z dnia na dzień stał się rozpoznawalny, jego sytuacja finansowa była daleka od wymarzonej.

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W rozmowie z magazynem Playboy 52-letni komik i kaskader przyznał, że wynagrodzenie za pierwszy sezon Jackass było wręcz absurdalnie niskie.

To aż śmieszne, jak mało mi zapłacono za pierwszy sezon Jackass. Nie dostawałem pieniędzy za odcinek, tylko za poszczególne numery – wspominał.

Steve-O zdradził, że po kilku dniach zdjęciowych, podczas których odniósł liczne obrażenia, zmagał się z kacem, a nawet został ugryziony przez rekina, sporządził listę swoich pomysłów na kolejne wyczyny i sam wycenił każdy z nich. Jednym z najbardziej pamiętnych był numer z połknięciem żywej rybki.

Przy Goldfish wpisałem 200 dolarów. Dziś wydaje mi się to zabawne, bo mogłem się przecież udławić i skończyć tragicznie – powiedział.

Jeszcze bardziej niebezpieczny wyczyn, podczas którego został ugryziony przez rekina, wycenił na 500 dolarów. Jak się okazało, po odliczeniu podatków za cały pierwszy sezon programu zarobił mniej niż 1500 dolarów.

Mimo rosnącej popularności i obecności na antenie MTV, Steve-O nie mógł liczyć na finansową stabilizację. Gwiazdor ujawnił, że jeszcze przed premierą programu został wyrzucony z domu przez swoją siostrę.

Byłem spłukany, bezrobotny i bezdomny, a jednocześnie byłem gwiazdą wielkiego programu MTV. To była jedna z pierwszych lekcji, jakie dała mi sława. Przychodzi znacznie łatwiej niż fortuna – przyznał.

Po 26 latach od debiutu Jackass Steve-O ponownie połączył siły z oryginalną ekipą przy projekcie „Jackass: Best and Last”. Według artysty będzie to definitywnie ostatnia odsłona legendarnej serii.

W stu procentach to już koniec – zapewnił.

Film trafi do kin 26 czerwca i ma być pożegnaniem jednej z najbardziej kontrowersyjnych i szalonych franczyz w historii telewizji rozrywkowej.

Źródło: Comingsoon