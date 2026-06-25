"Rozważna i romantyczna" wraca na ekrany. Jest zwiastun nowej adaptacji klasyki Jane Austen!

Focus Features oraz Working Title Films zaprezentowały oficjalny zwiastun i plakat nowej adaptacji klasycznej powieści Jane Austen "Rozważna i romantyczna". Materiały znajdziecie w dalszej części artykułu.

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Główną rolę Elinor Dashwood zagra Daisy Edgar-Jones. W obsadzie znaleźli się również Esmé Creed-Miles, Caitríona Balfe, Frank Dillane, Herbert Nordrum, Bodhi Rae Breathnach, George MacKay oraz Fiona Shaw.

Akcja filmu rozgrywa się w latach 90. XVIII wieku. Historia koncentruje się na siostrach Dashwood i ich owdowiałej matce, które po utracie rodzinnego majątku w Sussex zostają zmuszone do przeprowadzki. Kobiety znajdują schronienie w skromnym domku należącym do dalekiego krewnego w hrabstwie Devon. To właśnie tam dwie najstarsze siostry doświadczają pierwszych wielkich uczuć, ale także rozczarowań i zawodów miłosnych.

Za reżyserię odpowiada Georgia Oakley. Scenariusz na podstawie powieści Austen przygotowała Diana Reid. Nowa ekranizacja "Rozważnej i romantycznej" zadebiutuje w kinach w Wielka Brytania 25 września, a w Stanach Zjednoczonych 16 października.

Źródło: Focus Features