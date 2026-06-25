Kolejny spin-off "Shreka" otrzymał datę premiery. Film opowie o Ośle

Universal Pictures nareszcie ogłosiło datę premiery kolejnego spin-offu Shreka. Pierwszy to Kot w butach z 2011 roku, który doczekał się kontynuacji – Ostatnie życzenie. Ta została zaś hitem zarówno pod względem kasowym, jak i krytycznym. Teraz swój film będzie miał Osioł, wierny, ale i dość upierdliwy towarzysz Shreka.

Wczytywanie... kadr z filmu "Shrek"

Wyczekiwany, solowy film opowiadający przygody Osła, z nominowanym do Oscara Eddiem Murphym w głosowej roli, ma trafić do kin 30 czerwca 2028 roku. Premiera odbędzie się dokładnie rok po premierze kinowej Shreka 5.

Spin-off przedstawi historię pochodzenia uwielbianego bohatera, a więc jego akcja, przynajmniej początkowa, rozgrywać będzie się przed wydarzeniami z pierwszego Shreka. Mamy dowiedzieć się tego, jak "osioł stał się Osłem".

Wcześniej Murphy w jednym z wywiadów powiedział, że produkcja spin-offu Shreka rozpoczęła się już we wrześniu 2025 roku. Okres prac nad filmem ma zaś wynieść około 3 lat. Tym samym podana data premiery potwierdza słowa aktora. Reżyserem animacji jest Charlie Bean oraz Matt Flynn.

Osioł będzie jak Kot w Butach miał swój własny film, własną historię ze swoją smoczą żoną i dziećmi, które są pół-smokami, pół-osłami. Napisano naprawdę zabawną historię zdradził podczas tamtego wywiadu Murphy.

Źródło: Deadline