Ethan Hawke przemytnikiem złota w zwiastunie thrillera "The Weight"

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun trzymającego w napięciu dramatu przygodowego "The Weight". W głównej roli znany z Czarnego telefonu i wielokrotnie nominowany do Oscara – Ethan Hawke.

Wczytywanie... kadr z filmu "The Weight"

Akcja filmu rozgrywa się w Oregonie w 1933 roku. Samuel Murphy (w tej roli Hawke) zostaje rozdzielony z córką i wysłany do brutalnego obozu pracy. Po pewnym czasie naczelnik Clancy, w którego wciela się Russell Crowe, składa mu propozycję wcześniejszego zwolnienia. Murphy musi przemycić złoto przez śmiertelną dzicz. Ma do przebycia aż 100 mil. Kiedy jednak w trakcie przeprawy, w jego drużynie narasta napięcie i pojawia się zdrada, mężczyzna musi zdecydować, jak daleko jest się w stanie posunąć, aby ponownie zobaczyć swoją córkę.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Oprócz Hawke’a i Crowe’a, w The Weight występują także Julia Jones, Austin Amelio, Avi Nash, Jeffrey Lee Hallman i Sam Hazeldine. Film wyreżyserował Patrick McKinley. Matthew Chapman i Shelby Gaines napisali scenariusz do The Weight.

Film The Weight trafi do kin 18 września 2026 roku. Jego polska data premiery nie jest na razie znana. Produkcja swój światowy debiut miała pod koniec stycznia 2026 roku na Festiwalu Filmowym Sundance.

Źródło: ComingSoon