Aaron Taylor-Johnson na pierwszym zdjęciu z horroru Eggersa "Werwulf"

Robert Eggers, jeden z nalepszych gatunkowych reżyserów ostatnich lat, po udanym Nosferatu, powraca z kolejnym kultowym potworem. Tym razem w swoim dziele skupia się na wilkołaku. W sieci pojawiło się pierwsze oficjalne zdjęcie przedstawiającego głównego bohatera produkcji jeszcze w ludzkiej formie.

Wczytywanie... kadr z filmu "Nosferatu"

Na poniższej fotografii widzimy Aarona Taylora-Johnsona, który w mrocznej scenerii idzie przez las w towarzystwie zgrai psów. Aktor wciela się w farmera zmagającego się z przemianami w morderczego wilkołaka. Mężczyzna nie jest w stanie w żaden sposób zapanować nad tą transformacją.

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Akcja filmu Werwulf osadzona jest w XIII-wiecznej Anglii, gdzie ludowe wierzenia o mitycznej bestii zaczynają przeradzać się w brutalną rzeczywistość. Fabularne szczegóły produkcji nadal trzymane są w tajemnicy. Promuje ją hasło "Werwulf to wstrząsająca opowieść o oddaniu, potępieniu i diable w środku". Film czerpie z historycznego folkloru i klasycznej estetyki horroru, charakterystycznej dla dotychczasowej twórczości Eggersa.

Eggers jest reżyserem i współscenarzystą. Napisał on film wspólnie ze swoim częstym partnerem zawodowym – Sjónem. W obsadzie znajdują się także Lily-Rose Depp, która gra żonę głównego bohatera oraz Willem Dafoe. Cała ta trójka aktorów pojawiłą się w poprzednim filmie reżysera – Nosferatu.

Werwulf trafić do kin w USA ma 25 grudnia 2026 roku. W Polsce pojawi się nieco później. Na szklany ekran wprowadzą go Tylko Hity 8 stycznia 2027 roku.

Źródło: Deadline