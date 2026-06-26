Netflix zapowiada mocny lipiec! Hity filmowe i serialowe zdominują wakacyjną ofertę

Netflix zaprezentował listę premier przygotowanych na lipiec 2026. W nadchodzących tygodniach platforma postawi zarówno na kontynuacje popularnych produkcji, jak i zupełnie nowe tytuły, które trafią do miłośników dramatów, komedii, dokumentów oraz kina akcji.

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Najgłośniejszą filmową premierą miesiąca będzie "Enola Holmes 3", w której do swoich ról powracają Millie Bobby Brown, Henry Cavill i Helena Bonham Carter. Tym razem młoda detektyw wyruszy poza Londyn, by rozwiązać najbardziej wymagającą sprawę w swojej karierze. Film zadebiutuje już 1 lipca.

Na widzów czeka również "Heartstopper Forever", będący finałem popularnej serii opowiadającej o Nicku i Charliem. Produkcja pokaże bohaterów u progu dorosłości i zamknie historię, która przez lata zdobyła ogromną popularność wśród subskrybentów Netflixa. Premiera została wyznaczona na 17 lipca.

Wśród serialowych nowości uwagę zwraca nowa adaptacja "Domku na prerii", przedstawiająca losy rodziny Ingallsów na amerykańskim pograniczu. Produkcja zadebiutuje 9 lipca.

Tydzień później do biblioteki platformy trafi także komediowy serial "Hawk" z Willem Ferrellem w roli byłej gwiazdy golfa, która próbuje wrócić na sportowy szczyt. Premiera odbędzie się 16 lipca.

Na fanów dramatów czeka również 2. sezon "Ransom Canyon", kontynuujący historię bohaterów granych przez Josha Duhamela i Minkę Kelly. Nowe odcinki pojawią się 23 lipca.

Lipcowa oferta obejmuje także dokument "Najgorsi sąsiedzi", koreański horror "Pałac Wschodni", serial "Zamach nad Lockerbie" oparty na prawdziwych wydarzeniach oraz trzeci sezon komedii "Przetrwają puszyści".

Wśród filmowych premier znalazły się ponadto dramaty "Aż po kres", "Pragnienie" i "Podejrzliwi", aktorska adaptacja "Golden Kamuy: Atak na więzienie Abashiri" oraz komedia "72 godziny" z Kevinem Hartem w roli specjalisty od reklamy, którego szalony wieczór kawalerski może odmienić życie.

Źródło: Netflix / informacja prasowa