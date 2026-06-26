Nowe informacje o "Odysei". Wiadomo, kogo naprawdę zagra Elliot Page

W sieci od miesięcy krążyły spekulacje dotyczące roli Elliota Page'a w najnowszym filmie Christophera Nolana, "Odyseja". Jedna z najbardziej komentowanych teorii sugerowała, że aktor wcieli się w Achillesa w scenach rozgrywających się w Hadesie. Teraz wątpliwości zostały ostatecznie rozwiane dzięki ujawnionej liście obsady dubbingowej.

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Pełny wykaz węgierskich aktorów głosowych, opublikowany przez lokalnego dystrybutora United International Pictures i udostępniony przez IGN Hungary, potwierdza, że Elliot Page zagra Sinona. To postać znana nie z samej "Odysei" Homera, lecz z późniejszej "Eneidy" Wergiliusza. Sinon jest kuzynem Odyseusza i odgrywa kluczową rolę w historii o koniu trojańskim, udając porzuconego przez Greków przekonuje Trojan, aby wprowadzili drewnianego konia za mury miasta.

Opublikowana lista ujawnia również role kilku innych członków imponującej obsady. James Remar wcieli się w ślepego proroka Tejrezjasza, Himesh Patel zagra Eurylocha – nieudolnego szwagra Odyseusza, Logan Marshall-Green pojawi się jako Melantios, Mia Goth jako Melanto, Corey Hawkins jako egipski arystokrata Polibus, a Elyes Gabel jako wojownik Elatus.

Na liście znaleźli się także Andrew Howard jako bliżej nieokreślony polityk, Travis Scott w roli barda oraz Bill Irwin, który użyczy głosu Cyklopowi.

Premiera "Odysei" zaplanowana jest na 17 lipca.

Źródło: IGN