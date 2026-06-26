Alan Ritchson rusza się zemścić w zwiastunie "Motor City"

IFC Releasing opublikowało pełny zwiastun filmu "Motor City", czyli nowego thrillera kryminalnego z Alanem Ritchsonem w roli głównej.

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Akcja filmu rozgrywa się w Detroit lat 70. Głównym bohaterem jest John Miller, robotnik i romantyk, który zostaje wrobiony przez bezwzględnego gangstera po tym, jak zakochuje się w jego partnerce. Po latach spędzonych w więzieniu wraca na wolność z jednym celem – zemścić się na ludziach odpowiedzialnych za zniszczenie jego życia.

Obok Alana Ritchsona w filmie występują Shailene Woodley, Ben Foster, Pablo Schreiber, Ben McKenzie oraz Lionel Boyce. Scenariusz napisał Chad St. John, którego tekst znalazł się na prestiżowej Black List w 2009 roku – zestawieniu najbardziej cenionych, ale niezrealizowanych hollywoodzkich scenariuszy.

Projekt rozwijano od 2011 roku, kiedy za kamerą miał stanąć Albert Hughes, a główną rolę planowano powierzyć Chrisowi Evansowi. W różnych etapach produkcji z filmem wiązano również takie nazwiska jak Gary Oldman, Dominic Cooper, Jake Gyllenhaal, Gerard Butler, Adrien Brody czy Amber Heard. Ostatecznie przedsięwzięcie utknęło w miejscu na ponad dekadę.

Nową wersję filmu wyreżyserował Potsy Ponciroli. "Motor City" miało swoją festiwalową premierę podczas 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie zostało pokazane w sekcji Venice Spotlight. Film do kin wejdzie 24 lipca.

Premierę miał również plakat:

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Źródło: IFC Releasing