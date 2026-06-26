Brad Bird nie planuje kontynuacji kultowej animacji "Ratatuj"

Nie jest tajemnicą, że Pixar w ostatnich latach coraz częściej sięga po kontynuacje swoich największych przebojów, jednak nie wszystkie klasyczne produkcje studia doczekają się sequeli. Brad Bird, reżyser nagrodzonego Oscarem filmu "Ratatuj", przyznał, że nie jest zainteresowany powrotem do kulinarnych przygód sympatycznego szczura Remy’ego.

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Podczas promocji swojego nowego filmu "Ray Gunn" dla Netfliksa Bird został zapytany przez "Collider" o możliwość realizacji "Ratatuj 2". Reżyser odpowiedział jednoznacznie, zdradzając przy okazji, że Pixar od czasu do czasu badał jego nastawienie do tego pomysłu.

Nie. Nie chcę. Od czasu do czasu rzucali takie półżartobliwe sugestie, żeby zobaczyć, jak zareaguję. Pytali: "A może jednak?". Odpowiadałem: "Nie, opowiedzieliśmy już tę historię".

powiedział Bird

Twórca zauważył, że sukces filmu niemal automatycznie rodzi oczekiwania wobec kontynuacji, ale jego zdaniem nie każda historia wymaga rozwinięcia. Jako przykład podał również "Stalowego Giganta", który zyskał status kultowego dopiero długo po premierze kinowej.

Ludzie pytają mnie nawet o sequel "Stalowego Giganta". Co miałbym pokazać? Że nadal chodzi niezauważony? Dla mnie ta historia jest już zamknięta. stwierdził reżyser

Bird podkreślił jednak, że inaczej patrzy na serię "Iniemamocni". Reżyser potwierdził, że napisał scenariusz trzeciej części, choć za kamerą stanie tym razem Peter Sohn.

Filmowiec odniósł się również do swojego najnowszego projektu – animowanego science fiction noir "Ray Gunn". W rozmowie z "Indiewire" wyjaśnił, dlaczego nie zaproponował tego filmu Pixarowi. Jak tłumaczy, chciał stworzyć produkcję skierowaną do nieco starszej widowni, zachowując charakterystyczną dla animacji przystępność, ale nadając jej bardziej dojrzały ton. Jego zdaniem Pixar ma jasno określoną tożsamość, natomiast "Ray Gunn" miał podążyć inną ścieżką.

Premiera filmu na Netfliksie została zaplanowana na 18 grudnia.

Źródło: Collider / Indiewire