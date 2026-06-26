"Lioness", "Star Trek", morderczy szympans i Daniel Day-Lewis. SkyShowtime prezentuje wakacyjne nowości

SkyShowtime ujawniło listę premier zaplanowanych na lipiec i sierpień. Wśród najważniejszych pozycji znalazły się nowe sezony seriali "Special Ops: Lioness", "Star Trek: Nieznane nowe światy" oraz "Allegiance", a także szereg filmowych nowości z udziałem znanych gwiazd, w tym Hugh Jackmana, Kate Hudson, Scarlett Johansson i Daniela Day-Lewisa.

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Jednym z największych wydarzeń wakacyjnej oferty będzie premiera trzeciego sezonu "Special Ops: Lioness", który zadebiutuje 3 sierpnia. Produkcja Taylora Sheridana ponownie skupi się na losach Joe (Zoe Saldaña), próbującej pogodzić życie rodzinne z kolejną niebezpieczną misją. W obsadzie powracają również Nicole Kidman i Michael Kelly.

Miłośnicy science fiction otrzymają natomiast czwarty sezon "Star Trek: Nieznane nowe światy". Premierę pierwszego odcinka zaplanowano na 24 lipca, a kolejne epizody będą trafiać do serwisu co tydzień. Załoga U.S.S. Enterprise pod dowództwem Christophera Pike’a ponownie wyruszy na eksplorację nieznanych światów, mierząc się z nowymi zagrożeniami i dawnymi znajomymi.

16 lipca zadebiutuje trzeci sezon kanadyjskiego serialu "Allegiance", a 2 sierpnia do biblioteki serwisu trafi przyrodniczy dokument "Surviving Earth", przedstawiający historię życia na Ziemi od czasów prehistorycznych. Pod koniec wakacji, 27 sierpnia, premierę będzie miał hiszpański thriller rodzinny "The Tribute" z Elsą Pataky i Manu Ríosem.

Wśród filmowych nowości znajdzie się horror "Pięć koszmarnych nocy 2", który trafi do serwisu już 5 lipca. Tydzień później zadebiutuje dramat "Historia dźwięku", a 19 lipca – psychologiczny horror "Jestem nim", reklamowany jako nowa produkcja sygnowana przez Jordana Peele'a.

26 lipca widzowie zobaczą inspirowany prawdziwą historią musical "Song Sung Blue" z Hugh Jackmanem i Kate Hudson w rolach głównych. Sierpień przyniesie natomiast kolejne premiery, w tym sensacyjne "Jedna mila: Rozdział pierwszy", komedię "Przedszkole", familijny dramat "My Mother’s Wedding" ze Scarlett Johansson i Kristin Scott Thomas, horror "Szympans" oraz thriller "Americana" z Sydney Sweeney.

Jedną z najbardziej wyczekiwanych premier końcówki lata będzie "Anemone". Film to powrót Daniela Day-Lewisa na ekran po blisko dziesięcioletniej przerwie. Laureat Oscara nie tylko zagrał w produkcji, ale również współtworzył scenariusz wraz ze swoim synem Ronanem Day-Lewisem. Psychologiczny dramat opowiada o skomplikowanych relacjach między ojcami i synami oraz emocjonalnych więziach łączących członków rodziny.

Oprócz nowych tytułów SkyShowtime będzie kontynuować emisję trwających już seriali, w tym "Morfeusza", "Rancza Duttonów" oraz "Agencji", których finały zaplanowano odpowiednio na lipiec i sierpień.

Źródło: SkyShowtime / Informacja prasowa