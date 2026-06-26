"Citizen Vigilante" za darmo na X. Uwe Boll oskarża Niemcy i Wielką Brytanię o cenzurę

Reżyser Uwe Boll postanowił bezpłatnie udostępnić swój najnowszy film "Citizen Vigilante" na platformie X. Produkcja ma być dostępna przez 48 godzin, a wpis z pełnym filmem opublikował Elon Musk na swoim koncie obserwowanym przez ponad 200 milionów użytkowników.

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Boll przekonuje, że decyzja jest odpowiedzią na problemy z dystrybucją filmu w Europie. Według reżysera Niemcy i Wielka Brytania ograniczają dostęp do produkcji z powodu obaw natury kulturowej. Twórca wielokrotnie określał ową sytuację jako "zakaz" lub "cenzurę", choć w praktyce chodzi o odmowę przyznania filmowi kategorii wiekowej przez niektóre organy klasyfikacyjne, co znacząco utrudnia jego dystrybucję.

Najgłośniejszy przypadek dotyczy Niemiec, gdzie jak twierdzi Boll komisja uznała, że "Citizen Vigilante" może podżegać do przemocy wobec migrantów. Trudno się dziwić, że właśnie taki argument pojawił się w uzasadnieniu. Film otwarcie przedstawia historię samozwańczego mściciela walczącego z brutalnymi przestępcami będącymi migrantami oraz skorumpowanymi urzędnikami.

Główną rolę zagrał Armie Hammer, wcielający się w zamożnego biznesmena przypominającego Bruce’a Wayne’a. Po godzinach bohater prowadzi prywatną krucjatę przeciwko brutalnym przestępcom działającym na terenie Europy.

Film miał ograniczoną premierę kinową i cyfrową w ubiegłym tygodniu. Udostępnienie filmu za darmo na X prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększy zainteresowanie produkcją, która już teraz wywołuje skrajne reakcje zarówno wśród widzów, jak i komentatorów.

Źródło: World of Reel