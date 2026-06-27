"Mroczne cienie" zamienią się w serial animowany dla dorosłych

Warner Bros. Animation sięga po jeden z najbardziej kultowych tytułów w historii amerykańskiej telewizji. Studio zapowiedziało animowaną adaptację "Cieni mroku", która będzie skierowana do dorosłych widzów.

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Oryginalna produkcja, stworzona przez Dana Curtisa, była emitowana na antenie ABC w latach 1966–1971. Gotycka opera mydlana opowiadała o udręczonym wampirze Barnabasie Collinsie i jego rodzinie, której członkowie zmagali się z nadprzyrodzonymi zjawiskami. Serial zyskał status kultowego i w szczytowym okresie popularności, w 1969 roku, był najlepiej oglądaną produkcją dzienną stacji ABC.

Na przestrzeni ponad 1200 odcinków "Cienie mroku" wykorzystywało motywy duchów, wilkołaków, zombie, czarownic, sztucznie stworzonych potworów, a także podróży w czasie i równoległych rzeczywistości. Nowa adaptacja ma zachować charakterystyczne elementy pierwowzoru, jednocześnie przedstawiając je w formie animacji dla dorosłych. Według oficjalnego opisu serial połączy elementy gotyku, horroru i nadprzyrodzonego thrillera, oferując mroczne zwroty akcji oraz romantyczne intrygi, które były znakiem rozpoznawczym oryginału.

"Cienie mroku" doczekały się wcześniej kilku ekranizacji. Najgłośniejszą pozostaje film Tima Burtona z 2012 roku z Johnnym Deppem w roli Barnabasa Collinsa. W obsadzie znaleźli się również Michelle Pfeiffer, Eva Green i Helena Bonham Carter.

Funkcję showrunnerki i producentki wykonawczej nowej serii obejmie Lisa Holdsworth. Na razie Warner Bros. Animation nie ujawniło daty premiery.

Źródło: darkhorizons.com