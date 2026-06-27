A24 odpowiada na krytykę po współpracy z Google DeepMind. Studio uspokaja fanów w sprawie AI

Ogłoszona kilka dni temu współpraca A24 z Google DeepMind wywołała falę krytyki wśród fanów studia. Dystrybutor, który przez lata budował wizerunek niezależnej i artystycznie odważnej marki, spotkał się z zarzutami o odejście od swoich wartości po ujawnieniu wartej 75 mln dolarów umowy badawczej dotyczącej rozwoju narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

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Już w momencie ogłoszenia porozumienia A24 podkreślało, że ma ono charakter wyłącznie badawczy i nie oznacza wdrażania AI do tworzenia filmów. To jednak nie uspokoiło części społeczności. Na forum Reddit poświęconym A24 pojawiły się setki krytycznych komentarzy, a wielu fanów uznało współpracę z Google DeepMind za zaprzeczenie filozofii studia, które dotąd kojarzono z autorskim kinem i wspieraniem twórców.

Do sprawy odniosła się teraz Sophia Shin, odpowiedzialna za komunikację w A24. W rozmowie z "Wired" podkreśliła, że celem partnerstwa jest zapewnienie artystom wpływu na rozwój przyszłych narzędzi, zamiast pozostawiania decyzji wyłącznie firmom technologicznym.

Nasza relacja z widzami jest czymś, czego nie traktujemy jako oczywistości. Ta współpraca istnieje dlatego, że chcemy mieć wpływ na to, jakie narzędzia powstają dla twórców, aby również oni mogli uczestniczyć w ich projektowaniu, zamiast otrzymywać gotowe rozwiązania. Wolimy mieć miejsce przy stole niż stać z boku.

powiedziała

Przedstawicielka studia dodała również, że A24 nie jest zachwycone obecnym poziomem wykorzystania AI w hollywoodzkich produkcjach. Według niej partnerstwo ma koncentrować się przede wszystkim na usprawnieniu zaplecza produkcyjnego i procesów organizacyjnych, a nie na generowaniu materiałów, które trafiają bezpośrednio na ekran.

Mimo tych wyjaśnień reakcje fanów pozostają w dużej mierze negatywne. Dla wielu odbiorców samo nawiązanie współpracy z jednym z liderów rozwoju sztucznej inteligencji stoi w sprzeczności z dotychczasowym wizerunkiem A24 jako studia stawiającego na autentyczność i kreatywność twórców.

A jakie jest Wasze zdania na ten temat?

Źródło: Wired