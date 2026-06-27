"Odyseja" z imponującymi prognozami otwarcia

Christopher Nolan może być na dobrej drodze do kolejnego kasowego sukcesu. Według pierwszych prognoz jego najnowszy film, "Odyseja", ma szansę zadebiutować w amerykańskich kinach z wynikiem od 80 do 100 mln dolarów podczas weekendu otwarcia.

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Choć prognozy prezentują się bardzo obiecująco, analitycy podchodzą do nich z ostrożnością. Podobna sytuacja miała miejsce przy okazji "Oppenheimera", który początkowo miał otworzyć się z wynikiem 40–50 mln dolarów. Ostatecznie, dzięki fenomenowi "Barbenheimera", film zadebiutował z kwotą 82,4 mln dolarów, znacznie przekraczając oczekiwania.

W przypadku "Odysei" dodatkowym czynnikiem napędzającym zainteresowanie są rekordowo sprzedające się bilety na seanse w formacie IMAX. Nie wiadomo jednak, na ile obecne wyniki odzwierciedlają rzeczywisty potencjał filmu, a na ile są efektem wyjątkowej mobilizacji fanów Christophera Nolana i miłośników kina.

Jeśli prognozy się potwierdzą, "Odyseja" zanotuje trzecie najlepsze otwarcie w karierze reżysera, ustępując jedynie filmom "Mroczny Rycerz" oraz "Mroczny Rycerz powstaje". Dodatkowo produkcja będzie jedyną szeroko dystrybuowaną premierą podczas swojego weekendu, co może jeszcze bardziej zwiększyć jej szanse na wysoki wynik.

Warto również dodać, że studio zrezygnowało z organizowania przedpremierowych pokazów dla influencerów, stawiając wyłącznie na tradycyjne pokazy prasowe. Pierwsi przedstawiciele mediów zobaczą film podczas światowej premiery w Wielkiej Brytanii, zaplanowanej na 6 lipca.

Premiera widowiska w kinach została zaplanowana na 17 lipca.

Źródło: Deadline