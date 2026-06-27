Znamy datę premiery "Lalki" w reżyserii Pawła Maślony! Netflix zaprezentował nowy zwiastun!

Netflix zaprezentował kolejne szczegóły swojej nowej adaptacji "Lalki" Bolesława Prusa. Sześcioodcinkowy serial kostiumowy zadebiutuje na platformie 16 września 2026 roku.

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Za reżyserię odpowiada Paweł Maślona, który zrealizował serial na podstawie scenariusza napisanego wspólnie z Pawłem Demirskim i Jagodą Dutkiewicz. Twórcy zapowiadają produkcję łączącą dramat kostiumowy z elementami ironii, groteski, tajemnicy i melodramatu.

W centrum opowieści znajduje się relacja Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego, ukazana jako historia naznaczona różnicami klasowymi, obsesją, ambicją i pragnieniem społecznego awansu. Klasyczna fabuła została rozbudowana o nowe wątki, w tym śledztwo, rodzinne tajemnice oraz konflikty odsłaniające ukryte interesy bohaterów. Zgodnie z zapowiedziami twórców serial odchodzi od romantycznego idealizowania postaci, przedstawiając je jako ludzi uwikłanych w zależności społeczne i ekonomiczne.

W rolę Izabeli Łęckiej wciela się Sandra Drzymalska, przedstawiona jako młoda arystokratka świadomie kreująca swój wizerunek, ale jednocześnie pozostająca zależna od pozycji społecznej i finansowej rodziny. Partneruje jej Tomasz Schuchardt jako Stanisław Wokulski – człowiek, który dzięki majątkowi próbuje zdobyć uznanie elit, myląc potrzebę bezpieczeństwa i kontroli z miłością.

Ważną postacią serialu będzie również Ignacy Rzecki, grany przez Dariusza Chojnackiego. Bohater pozostaje przyjacielem i wspólnikiem Wokulskiego, wiernym swoim ideałom i prostym wartościom. Z kolei Jacek Braciak wciela się w Tomasza Łęckiego – bankruta dawnego porządku, którego decyzje i długi wpływają na przyszłość córki.

Obsadę uzupełniają między innymi Julia Wyszyńska jako Florentyna, Maria Kania jako Marianna, Piotr Adamczyk jako Krzeszowski, Piotr Pacek jako Starski oraz Magdalena Cielecka jako Wąsowska. W serialu występują także Monika Frajczyk, Mateusz Król, Agnieszka Grochowska, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Mirosław Zbrojewicz, Andrzej Deskur, Juliusz Chrząstowski, Radosław Krzyżowski i Henryk Niebudek.

Źródło: Netflix / informacja prasowa