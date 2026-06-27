Izabela Kuna powraca jako "Klara". HBO Max prezentuje pierwszą zapowiedź 2. sezonu

Najbardziej szalona i pogubiona serialowa bohaterka ponownie wkracza na ekrany. A wraz z nią niezawodni przyjaciele i zawodna rodzina. Nadchodzi koniec spokoju, rewolucja czai się tuż za rogiem. HBO Max prezentuje pierwszy teaser promujący drugi sezon Klary.

kadr z serialu "Klara"

Klara i jej przyjaciele wracają! Jest jeszcze słodziej, ale i jeszcze bardziej gorzko. Niespodziewanie w życiu i w mieszkaniu Klary pojawia się ojciec marnotrawny, Władysław. W ślad za nim zjawia się też Aleks. Kochanek postawił wszystko na jedną kartę – miłość! W mieszkaniu i w życiu sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Klara – tak samo jak Gerard – nie ogarniają kuwety. Wyzwolony Wojciech rozpoczyna nowe życie.  Pomaga mu w tym nowy ortopeda ze szpitala, Sebastian. Tymczasem Wronka rusza na poszukiwania wiecznie uciekającego szczęścia i… raka! Nadciąga prawdziwa rewolucja. A tam, gdzie rewolucja, są też i ofiary…

Poniżej wspomniany teaser:

W drugim sezonie serialu Klara noszącym podtytuł Rewolucja ponownie zobaczymy na ekranie Izabelę KunęKatarzynę WarnkeAdama WoronowiczaPiotra AdamczykaIwonę Bielską i Eryka Kulma. Do obsady dołączają Joachim LamżaAleksandra Konieczna i Bartosz Porczyk, a gościnnie pojawią się też Jerzy SchejbalMaria MamonaStefan GorskiPavlos KourtidisJanusz ChabiorMarta MalikowskaMagdalena Stużyńska oraz Katarzyna Zawadzka.

Klara to serial autorstwa Marka Modzelewskiego. Za reżyserię odpowiada Łukasz Jaworski, a za zdjęcia Marian Prokop.

Data premiery 2. sezonu nie została jeszcze podana. HBO Max na razie określa ją jako "wkrótce".

Źródło: Warner Bros Polska

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