Izabela Kuna powraca jako "Klara". HBO Max prezentuje pierwszą zapowiedź 2. sezonu

Najbardziej szalona i pogubiona serialowa bohaterka ponownie wkracza na ekrany. A wraz z nią niezawodni przyjaciele i zawodna rodzina. Nadchodzi koniec spokoju, rewolucja czai się tuż za rogiem. HBO Max prezentuje pierwszy teaser promujący drugi sezon Klary.

Wczytywanie... kadr z serialu "Klara"

Klara i jej przyjaciele wracają! Jest jeszcze słodziej, ale i jeszcze bardziej gorzko. Niespodziewanie w życiu i w mieszkaniu Klary pojawia się ojciec marnotrawny, Władysław. W ślad za nim zjawia się też Aleks. Kochanek postawił wszystko na jedną kartę – miłość! W mieszkaniu i w życiu sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Klara – tak samo jak Gerard – nie ogarniają kuwety. Wyzwolony Wojciech rozpoczyna nowe życie. Pomaga mu w tym nowy ortopeda ze szpitala, Sebastian. Tymczasem Wronka rusza na poszukiwania wiecznie uciekającego szczęścia i… raka! Nadciąga prawdziwa rewolucja. A tam, gdzie rewolucja, są też i ofiary…

Poniżej wspomniany teaser:

W drugim sezonie serialu Klara noszącym podtytuł Rewolucja ponownie zobaczymy na ekranie Izabelę Kunę, Katarzynę Warnke, Adama Woronowicza, Piotra Adamczyka, Iwonę Bielską i Eryka Kulma. Do obsady dołączają Joachim Lamża, Aleksandra Konieczna i Bartosz Porczyk, a gościnnie pojawią się też Jerzy Schejbal, Maria Mamona, Stefan Gorski, Pavlos Kourtidis, Janusz Chabior, Marta Malikowska, Magdalena Stużyńska oraz Katarzyna Zawadzka.

Klara to serial autorstwa Marka Modzelewskiego. Za reżyserię odpowiada Łukasz Jaworski, a za zdjęcia Marian Prokop.

Data premiery 2. sezonu nie została jeszcze podana. HBO Max na razie określa ją jako "wkrótce".

Źródło: Warner Bros Polska