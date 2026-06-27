Pełny zwiastun polskiej komedii "Jak żyć, żeby nie zwariować"

W sieci zadebiutował zwiastun nowej polskiej komedii Jak żyć żeby nie zwariować. Magdalena Popławska pokazuje, że idealne życie jest przereklamowane.

Wczytywanie... kadr z filmu "Jak żyć, żeby nie zwariować"

Anka (w tej roli Magdalena Popławska) z pozoru ma fajne życie. Kochający mąż, udane dzieci, fajna praca i świetne mieszkanie w centrum. Co może pójść nie tak? Na przykład… wszystko. Mąż zdradza, praca odchodzi, dzieci mają humory, a mieszkaniem interesuje się komornik. Przed Anką zaskakująco prosty wybór: albo położy się i umrze z rozpaczy albo zacznie wreszcie żyć! Na własnych warunkach, według swojego widzimisię i na pełnej petardzie. Po latach stawiania innych na pierwszym miejscu zaczyna zadawać sobie pytanie, czego sama chce od życia. I po raz pierwszy od dawna postanawia poszukać odpowiedzi.

Poniżej wspomniany zwiastun:

To film o życiu chyba każdej matki. O tym, jak nie zwariować w rzeczywistości pełnej obowiązków i oczekiwań. O próbie pogodzenia wielu ról jednocześnie – matki, żony, partnerki i kobiety spełniającej się zawodowo. A także o tym, że kiedy życie nas przewraca, trzeba znaleźć w sobie siłę, żeby wstać i walczyć dalej mówi o filmie wcielająca się w rolę Anki Magdalena Popławska.

Za reżyserię komedii Jak żyć żeby nie zwariować odpowiadają Tomasz Konecki i Iwona Ogonowska-Konecka. Scenariusz napisała Karolina Szymczyk-Majchrzak. Obsadę uzupełniają Piotr Rogucki, Kamil Szeptycki, Maja Seklecka, Wiktor Wieczorek, Barbara Wypych, Dorota Kolak, Krzysztof Stelmaszyk i Piotr Trojan.

Kinowa premiera filmu 23 października 2026 roku.

Źródło: ATM Grupa