Nowy film reżysera "W pogoni za szczęściem" z Willem Smithem trafi do polskich kin

Gabriele Muccino, twórca kultowych "Ostatniego pocałunku" oraz "W pogoni za szczęściem" z Willem Smithem powraca z nowym, poruszającym dramatem. W swoim najnowszym filmie Muccino z charakterystyczną dla siebie intensywnością bada, jaką cenę płacimy za słowa, których nigdy nie wypowiedzieliśmy.

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Gabriele Muccino należy do grona najbardziej rozpoznawalnych współczesnych włoskich reżyserów — twórców, którzy z niezwykłą intensywnością portretują emocjonalne pęknięcia współczesnych relacji. Od ponad trzech dekad konsekwentnie buduje autorskie kino skupione na rodzinie, miłości, kryzysach tożsamości oraz napięciach międzyludzkich — zawsze na granicy melodramatu i psychologicznego realizmu.

Karierę rozpoczął w latach 90., lecz przełomem okazał się "Ostatni pocałunek" z 2001 roku, który stał się we Włoszech fenomenem pokoleniowym. Muccino z wyjątkową precyzją uchwycił w nim lęki trzydziestolatków wobec dorosłości, odpowiedzialności i trwałych zobowiązań. Film zdobył uznanie krytyków i publiczności, a sam reżyser zyskał reputację twórcy potrafiącego przekładać emocjonalny chaos współczesności na język kina.

Międzynarodową rozpoznawalność przyniosło mu wejście do Hollywood. W 2006 roku wyreżyserował "W pogoni za szczęściem" z Willem Smithem w jednej z najbardziej cenionych ról jego kariery. Film okazał się sukcesem artystycznym i komercyjnym, zdobywając nominację do Oscara dla Smitha.

Muccino potwierdził swój talent także kolejnymi amerykańskimi produkcjami, takimi jak "Siedem dusz" czy "Ojcowie i córki", pracując z gwiazdami światowego kina.

Mimo sukcesów za oceanem Muccino pozostał wierny swojej autorskiej wrażliwości. W jego filmach relacje międzyludzkie są polem nieustannego ścierania się pragnień, lęków i niespełnionych oczekiwań. Reżyser słynie z dynamicznej, pulsującej emocjami inscenizacji — jego kamera pozostaje blisko bohaterów, śledząc najmniejsze drgnienia napięcia, gniewu i czułości.

Najnowszy film "O czym sobie nie mówimy" stanowi powrót reżysera do tematów, które definiują jego twórczość: przemilczeń, emocjonalnych niedopowiedzeń i destrukcyjnej siły sekretów. Muccino ponownie tworzy kino intensywne, intymne i bezkompromisowe — analizujące, jak milczenie potrafi niszczyć najbliższe relacje.

Film inspirowany jest powieścią "Siracusa" autorstwa Delii Ephron, która ukazała się także w Polsce. Pisarka jest również współscenarzystką filmu.

W świecie kina zdominowanym przez chłodny dystans Gabriele Muccino pozostaje twórcą bezkompromisowo wierzącym w siłę emocji. Jego filmy nie tyle opowiadają historie, co zmuszają widza do ich przeżycia — boleśnie, intymnie i bez bezpiecznego dystansu.

"O czym sobie nie mówimy" w kinach od 17 lipca.

Źródło: Aurum Film / Informacja prasowa