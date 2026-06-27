Millie Bobby Brown i David Harbour znów razem. Gwiazdy "Stranger Things" zagrają w nowym serialu Netfliksa

Netflix i A24 przygotowują nowy serial szpiegowski, w którym ponownie spotkają się Millie Bobby Brown i David Harbour.

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Projekt nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Za scenariusz i produkcję wykonawczą odpowiada Jack Thorne, laureat nagrody Emmy, autor głośnego serialu "Dojrzewanie" oraz współautor nadchodzącej adaptacji "Władcy much". Brown i Harbour również pełnią funkcje producentów wykonawczych.

Fabuła koncentruje się na Mattcie Wolfe (David Harbour), byłym agencie FBI, który po zawodowej kompromitacji pracuje jako ekspert ds. bezpieczeństwa. Gdy jego córka Rebecca (Millie Bobby Brown), obecnie agentka FBI, znika podczas jednej z misji, Wolfe zostaje zmuszony do powrotu do świata, który dawno porzucił. Szybko odkrywa jednak, że realia pracy wywiadowczej znacząco zmieniły się od czasu jego odejścia.

Data rozpoczęcia zdjęć i premiery serialu nie została jeszcze ujawniona.

Źródło: Netflix