Drugi zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" z rekordowym wynikiem

Drugi zwiastun "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" okazał się kolejnym ogromnym sukcesem marketingowym dla Sony Pictures. Szczegóły w dalszej części artykułu.

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Jak podaje "Deadline", materiał opublikowany w ubiegłym tygodniu zgromadził 590,8 mln wyświetleń w ciągu pierwszych siedmiu dni, według danych firmy analitycznej WaveMetrix. To drugi najlepszy wynik w historii zwiastunów filmowych. Co ciekawe, wyprzedza go jedynie… pierwszy zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", który po premierze w marcu przekroczył miliard wyświetleń w zaledwie cztery dni.

A to nie koniec dobrych wiadomości dla Sony i Marvela. Pierwszy dzień sprzedaży biletów okazał się najlepszym wynikiem dla jakiegokolwiek filmu w ciągu ostatnich pięciu lat i najwyższym od czasu premiery "Spider-Man: Bez drogi do domu" z 2021 roku. Tom Holland i Zendaya prowadzą obecnie światową trasę promocyjną produkcji.

Akcja filmu rozgrywa się pewien czas po wydarzeniach z poprzedniej części. Peter Parker żyje samotnie po tym, jak dobrowolnie wymazał siebie z pamięci najbliższych. Jako Spider-Man poświęca się wyłącznie ochronie Nowego Jorku, jednak rosnąca presja prowadzi do nieoczekiwanej fizycznej przemiany, która zaczyna zagrażać jego istnieniu. Jednocześnie seria tajemniczych przestępstw sprowadza na jego drogę jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się mierzył.

Premiera "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" została zaplanowana na 31 lipca.

Źródło: Deadline