Kultowy "Tetris" trafi na mały ekran

Kultowa gra "Tetris" doczeka się własnego serialu animowanego. Projekt zatytułowany "Tetris: World Builders" został oficjalnie zapowiedziany podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy.

Wczytywanie...

Za realizację odpowiada francuskie studio TeamTO, specjalizujące się w produkcjach CGI. Fabuła serialu przedstawi świat, w którym z nieba zaczynają spadać tajemnicze klocki Tetrimino. W obliczu niespodziewanego zagrożenia grupa młodych bohaterów określanych mianem "World Builders" będzie musiała pomóc swojej społeczności dostosować się do nowych realiów. Twórcy zapowiadają historię opartą na współpracy, kreatywnym rozwiązywaniu problemów oraz wykorzystaniu koncepcji STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics), łączącej naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę. Każde kolejne wyzwanie ma prowadzić do przebudowy otoczenia i tworzenia nowych rozwiązań dla lokalnych społeczności.

Według The Tetris Company, serial połączy "pomysłową narrację z rozwiązywaniem problemów inspirowanym ideą STEAM", zachowując jednocześnie ducha jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w historii gier wideo.

Do projektu dołączył również doświadczony producent wykonawczy Chuck Williams, który współtworzył kinowy sukces serii "Sonic. Szybki jak błyskawica" i pracuje obecnie nad nową adaptacją "Pac-Mana". Na razie nie ujawniono daty premiery ani platformy, na której serial będzie dostępny.

Źródło: VGC