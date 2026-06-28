Prime Video prezentuje zwiastun "The Love Hypothesis", czyli fanowskiego romansu ze świata "Star Wars"

Prime Video zaprezentowało pierwszy teaser filmu "The Love Hypothesis", ekranizacji bestsellerowej powieści Ali Hazelwood.

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Historia samej książki jest równie interesująca, co jej fabuła. Powieść Ali Hazelwood wywodzi się bowiem z fanowskiego opowiadania inspirowanego relacją Rey i Kylo Rena z sequelowej trylogii "Star Wars". Autorka przerobiła pierwotną historię, zmieniając bohaterów i realia, tworząc współczesny romans osadzony w środowisku akademickim. Efektem była książka, która trafiła na listę bestsellerów "The New York Times".

Główną bohaterką filmu jest Olive (Lili Reinhart), ambitna doktorantka, która koncentruje się na swojej karierze naukowej. Kiedy odkrywa, że jej najlepsza przyjaciółka zakochała się w mężczyźnie, który podobał się również jej, Olive impulsywnie całuje budzącego respekt profesora Adama Carlsena (Tom Bateman), by przekonać wszystkich, że ruszyła dalej. To spontaniczne wydarzenie prowadzi do zawarcia układu o fikcyjnym związku. Relacja oparta na jasno określonych zasadach i wzajemnych korzyściach zaczyna jednak stopniowo wymykać się spod kontroli, a granica między udawaniem a prawdziwymi uczuciami staje się coraz mniej wyraźna.

W obsadzie znaleźli się także Rachel Marsh oraz Nicholas Duvernay. Reżyserką filmu jest Claire Scanlon, natomiast scenariusz przygotowała Sarah Rothschild.

Produkcja zadebiutuje na platformie 23 września.

Źródło: Prime Video / informacja prasowa