Rozczarowujący start "Supergirl" - zabawki Pixara okazały się za mocne

"Toy Story 5" utrzymuje pozycję lidera światowego box office. Najnowsza produkcja Disneya i Pixara w drugi weekend wyświetlania ma zakończyć z wynikiem około 70 mln dolarów na rynku amerykańskim oraz 89,1 mln dolarów z zagranicy. Oznacza to, że globalne wpływy filmu po zaledwie dziesięciu dniach wyniosą imponujące 585 mln dolarów.

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Na rynku krajowym produkcja zanotowała spadek o 56% względem weekendu otwarcia, co jest wynikiem zbliżonym do osiągniętego przez "Iniemamocnych 2". Analitycy przewidują obecnie, że "Toy Story 5" ma szansę zostać najbardziej dochodową odsłoną całej serii.

Drugie miejsce w amerykańskim box office przypadło "Supergirl" od Warner Bros. i DC Studios. Film otworzył się jednak wyraźnie poniżej wcześniejszych prognoz. Według szacunków produkcja zakończy premierowy weekend z wynikiem około 38 mln dolarów w USA, podczas gdy jeszcze kilka tygodni temu przewidywano otwarcie przekraczające 50 mln dolarów. Jeśli chodzi o komiksowe produkcje to jest jedynie nieznacznie lepszy od debiutu "Jokera: Folie à Deux" (37,6 mln dolarów) i pozostaje niższy od otwarcia "Marvels", które rozpoczęło kinową dystrybucję z wynikiem 46,1 mln dolarów.

Na trzecim miejscu utrzymał się horror "Obsesja", który dołożył kolejne 9,8 mln dolarów z amerykańskich kin. Łączne krajowe wpływy filmu wzrosły do 234 mln dolarów, dzięki czemu produkcja wyprzedziła "Egzorcystę" i została szóstym najbardziej dochodowym horrorem w historii amerykańskiego box office.

Czwarte miejsce przypadło premierze "Jackass: Best and Last", która rozpoczęła wyświetlanie od 8,4 mln dolarów. Pierwszą piątkę zamknął "Disclosure Day", który w trzeci weekend wyświetlania zarobił 7,8 mln dolarów, notując 56-procentowy spadek względem poprzedniego tygodnia.

Źródło: Deadline