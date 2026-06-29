Brad Bird wciąż walczy o kinową premierę filmu "Ray Gunn"

Brad Bird cały czas walczy o to, aby jego najnowszy film animowany "Ray Gunn" doczekał się kinowej premiery. Jak wynika z jego najnowszych wypowiedzi, Netflix nadal nie zamierza zmieniać swojego stanowiska i planuje udostępnić produkcję wyłącznie na platformie streamingowej.

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O tym, że Bird zabiega o wprowadzenie filmu do kin, wiadomo już od kilku miesięcy. Reżyser ponownie odniósł się do tej kwestii podczas festiwalu Annecy, gdzie w rozmowie z "Polygon" przyznał, że wciąż prowadzi rozmowy z przedstawicielami serwisu.

Rozmawiam. Nie wiem, czy mnie słuchają. Jestem bardzo wdzięczny, że ten film w ogóle powstał, bo Netflix uwierzył w ten projekt i przez cały czas bardzo nas wspierał. To jednak żadna tajemnica, że jestem wielkim zwolennikiem kin. Uważam, że to najlepszy sposób, aby zobaczyć ten film po raz pierwszy.

powiedział Bird

Netflix tylko sporadycznie decyduje się na ograniczone premiery kinowe swoich największych produkcji, dlatego obecnie nic nie wskazuje na to, aby "Ray Gunn" dołączył do tego grona. Bird ma jednak nadzieję, że widzowie obejrzą jego film na możliwie największym ekranie.

Znajdźcie największy ekran, jaki tylko możecie. Nawet jeśli będzie u sąsiada. Wpadnijcie do niego i powiedzcie: "Oglądamy ten film tutaj, bo właśnie tak powinno się go zobaczyć".

zażartował reżyser

Głównym bohaterem filmu jest prywatny detektyw Ray Gunn, ostatni człowiek w galaktyce zamieszkanej przez obce cywilizacje. W trakcie śledztwa zostaje uwikłany w złożoną intrygę kryminalną. Głosu tytułowej postaci użyczył Sam Rockwell, a w obsadzie znalazła się również Scarlett Johansson.

Według nieoficjalnych doniesień produkcja uzyskała bardzo wysokie wyniki podczas pokazów testowych. W branży pojawiają się również spekulacje dotyczące ostatecznej kategorii wiekowej filmu, choć w tej sprawie nie zapadły jeszcze żadne oficjalne decyzje. Premiera "Raya Gunna" w serwisie Netflix została wyznaczona na 18 grudnia.

Źródło: Polygon