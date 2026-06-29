"Młody Waszyngton" to epicka opowieść o honorze, odwadze i narodzinach legendy

31 lipca do polskich kin trafi "Młody Waszyngton" w reżyserii Jona Erwina – widowiskowe kino historyczne opowiadające o latach, które ukształtowały jednego z najważniejszych przywódców w dziejach Stanów Zjednoczonych. Film pokazuje Jerzego Waszyngtona zanim stał się Ojcem Narodu, pierwszym prezydentem USA i symbolem amerykańskiej wolności. To oparta na prawdziwych wydarzeniach historia młodego człowieka, który dopiero odkrywa własne przeznaczenie.

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Akcja filmu rozgrywa się w czasach wojny francusko-indiańskiej – brutalnego konfliktu, w którym ścierały się armie Wielkiej Brytanii i Francji oraz sprzymierzone z nimi plemiona rdzennych Amerykanów. Młody Waszyngton zostaje wrzucony w sam środek globalnego konfliktu, musi zmierzyć się nie tylko z wojną, ale także z własnymi ambicjami, lękami i uczuciami. Twórcy pokazują bohatera z zupełnie nowej perspektywy – jako człowieka pełnego pasji, marzeń i wątpliwości. Człowieka, który dopiero stanie się legendą.

Produkcja łączy elementy kina biograficznego, dramatu wojennego, filmu coming-of-age i widowiskowego kina akcji. Monumentalne sceny batalistyczne, imponująca rekonstrukcja XVIII-wiecznej Ameryki oraz epicki rozmach sprawiają, że ten film trzeba zobaczyć na dużym ekranie! Film zgromadził znakomitą międzynarodową obsadę. Obok młodego Williama Franklyna-Millera, który wciela się w Jerzego Waszyngtona, na ekranie pojawiają się laureat Oscara – Ben Kingsley, Andy Serkis, Kelsey Grammer oraz Mary-Louise Parker.

Jak podkreśla reżyser Jon Erwin:

Historia młodości Waszyngtona od dawna czekała na odpowiedni moment, aby ją opowiedzieć. Próby, którym musiał stawić czoła, ukształtowały człowieka, który później poprowadził swój naród, a mimo to ten rozdział jego życia wciąż pozostaje mało znany. Możliwość przeniesienia tej poruszającej historii na ekran z udziałem tak znakomitej obsady to spełnienie marzeń.

Amerykańska premiera filmu odbędzie się 3 lipca 2026 roku, czyli dzień przed Świętem Niepodległości. Za produkcję odpowiada Angel Studios – amerykańskie studio filmowe i dystrybutor, który zyskał światową rozpoznawalność dzięki takim produkcjom jak "The Chosen. Wybrani" i "Sound of Freedom. Dźwięk wolności". Studio specjalizuje się w tworzeniu i promowaniu filmów oraz seriali opowiadających historie oparte na uniwersalnych wartościach i silnych emocjach. Wyłącznym przedstawicielem Angel Studios w Polsce jest Galapagos Films. Polska premiera filmu, 31 lipca, wpisuje się w obchody 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Galapagos Films