Seth Rogen dołączy do gwiazdorskiej obsady prequela "Ocean's Eleven"?

Prequel serii "Ocean’s Eleven" nabiera rozpędu. Zdjęcia do filmu zatytułowanego po prostu "Oceans" mają rozpocząć się już w przyszłym miesiącu, a według najnowszych doniesień do imponującej obsady może dołączyć Seth Rogen.

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Informację przekazał insider Daniel Richtman (DanielRPK), który wcześniej jako pierwszy informował o angażu Wagnera Moury. Jeśli doniesienia się potwierdzą, Rogen wcieli się w Reubena Tishkoffa, czyli postać znaną z trylogii Stevena Soderbergha, gdzie zagrał ją nieżyjący już Elliott Gould.

Główne role w filmie zagrają Margot Robbie i Bradley Cooper, który pełni również funkcję reżysera. Aktorzy wcielą się w rodziców Danny’ego Oceana, bohatera granego w oryginalnej serii przez George'a Clooneya. Z kolei Wagner Moura ma sportretować głównego antagonistę historii.

Akcja filmu rozgrywa się podczas Grand Prix Monako w 1962 roku. Fabuła skupi się na rodzinie Oceanów, która uczy młodych Danny’ego i Debbie – późniejszej bohaterki znanej z filmu "Ocean's 8", granej przez Sandrę Bullock – sztuki okradania najbogatszych. Produkcja ma być utrzymana w klimacie klasycznych filmów o skokach i czerpać inspirację z thrillera "Złodziej w hotelu" Alfreda Hitchcocka.

Źródło: Daniel Richtman