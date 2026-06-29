Szef DC Studios zabrał głos po rozczarowującym otwarciu "Supergirl"

Film "Supergirl" zanotował otwarcie na poziomie około 38 mln dolarów w amerykańskim box office, co okazało się wynikiem poniżej oczekiwań studia. Do sytuacji odniósł się współszef DC Studios, Peter Safran, który w rozmowie z "The New York Times" podkreślił, że produkcja stanowi jedynie część długofalowego planu budowy nowego DC Universe.

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Choć "Supergirl" nie spełniła naszych oczekiwań pod względem wyników kasowych, jest tylko jednym z elementów szerszej, długoterminowej strategii DC Studios, do której nadal mamy pełne zaufanie.

powiedział Safran

Wypowiedź producenta pojawiła się w momencie, gdy w mediach branżowych trwa dyskusja na temat przyszłości nowego DCU, za którego rozwój odpowiadają James Gunn i Peter Safran. "Supergirl" jest dopiero drugim kinowym filmem osadzonym w nowym uniwersum, dlatego na ostateczną ocenę całej strategii jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Już w październiku do kin trafi "Clayface", którego budżet produkcyjny wyniósł około 45 mln dolarów, czyli znacznie mniej niż szacowane 186 mln dolarów przeznaczone na "Supergirl".

"The New York Times" zwrócił jednocześnie uwagę na problem słabszych wyników finansowych filmów superbohaterskich z kobiecymi protagonistkami. Dziennik sugeruje, że może to wynikać z niechęci części, w dużej mierze męskiej, grupy fanów wobec tego typu produkcji, przywołując jako przykłady "Marvels" oraz "Madame Web".

Część komentatorów nie zgadza się jednak z taką interpretacją. W ich opinii większy wpływ na wyniki finansowe mają jakość samych filmów, odbiór zwiastunów, siła marketingu oraz coraz wyraźniejsze zmęczenie widzów gatunkiem superbohaterskim. Coraz częściej podkreśla się również znaczenie marketingu szeptanego i opinii widzów, które potrafią błyskawicznie przełożyć się na frekwencję w kinach.

A czy Wy byliście już w kinie na nowym widowisku DC?

Źródło: The New York Times