Netflix potwierdza datę premiery 2. sezonu "Cyberpunk: Edgerunners"

Studio Trigger i Netflix oficjalnie potwierdzili, że drugi sezon animowanego serialu "Cyberpunk: Edgerunners" zadebiutuje jesienią tego roku. Produkcja ponownie osadzona będzie w uniwersum gry Cyberpunk 2077, jednak widzowie mogą spodziewać się zupełnie nowej historii.

Wczytywanie...

Za drugi sezon ponownie odpowiada Bartosz Sztybor, który pełni funkcję showrunnera. Reżyserią zajmuje się natomiast Kai Ikarashi.

Nowa odsłona będzie liczyć dziesięć odcinków i skupi się na zupełnie nowej grupie bohaterów oraz ich losach w brutalnym świecie Night City. Oznacza to, że serial nie będzie bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z pierwszego sezonu, lecz przedstawi kolejną, niezależną opowieść osadzoną w tym samym uniwersum.

Przy okazji zapowiedzi Netflix opublikował pierwszy plakat promujący drugi sezon. Pełny zwiastun produkcji ma zostać udostępniony już niebawem.

Źródło: Netflix