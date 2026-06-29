Gwiazda "Masters of Sex" w obsadzie serialu "Far Cry"

Lizzy Caplan dołączyła do obsady powstającego serialu "Far Cry", za który odpowiada stacja FX. Informację potwierdził serwis "Variety".

Wczytywanie...

Za adaptację popularnej serii gier Ubisoftu odpowiadają Noah Hawley oraz Rob McElhenney, który nie tylko współtworzy projekt, ale również wystąpi w jednej z głównych ról.

Szczegóły fabuły oraz postać, w którą wcieli się Caplan, pozostają na razie tajemnicą. Wiadomo jednak, że serial przyjmie formę antologii, podobnie jak gry z cyklu "Far Cry". Oznacza to, że przy ewentualnym sukcesie każdy kolejny sezon przedstawi nową historię, osadzoną w innym miejscu i z zupełnie nowymi bohaterami.

Dla Lizzy Caplan będzie to kolejna współpraca z FX. Aktorka wystąpiła wcześniej w miniserialu "Rozterki Fleishmana", za który otrzymała nominację do nagrody Emmy w kategorii najlepszej aktorki pierwszoplanowej w serialu limitowanym. Wcześniej była również nominowana za rolę w serialu "Masters of Sex".

Serial "Far Cry" został zapowiedziany pod koniec 2025 roku. Produkcja trafi na antenę FX, będzie dostępna w serwisie Hulu w Stanach Zjednoczonych oraz na platformie Disney+ na rynkach międzynarodowych.

Źródło: Variety