Paramount prezentuje zwiastun "Angry Birds: Film 3"

Paramount Pictures zaprezentowało pierwszy oficjalny zwiastun oraz plakat filmu "Angry Birds 3 Film", który trafi do kin 23 grudnia 2026 roku.

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Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły, Red będzie musiał pogodzić dwie niezwykle wymagające role – zostać ojcem i jednocześnie ocalić świat. Twórcy zapowiadają pełną humoru i akcji świąteczną przygodę, która ma rozwinąć historię znanych bohaterów, jednocześnie wprowadzając nowe postacie.

Za reżyserię filmu odpowiada John Rice, natomiast scenariusz napisał Thurop Van Orman. W obsadzie znaleźli się powracający Jason Sudeikis, Josh Gad i Danny McBride, którym towarzyszą m.in. Emma Myers, Rachel Bloom, Walker Scobell, Marcello Hernández, Tim Robinson, Anna Cathcart, Maitreyi Ramakrishnan, Nikki Glaser, internetowy twórca MrBeast, Salish Matter, Sam Richardson, a także Lily James i Keke Palmer.

Oto zwiastun z oryginalną obsadą głosową:

Oto zwiastun z polskim dubbingiem:

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Źródło: Paramount Pictures