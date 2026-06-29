Jest zwiastun "Werwulf". Robert Eggers zapowiada swój najmroczniejszy film!

Robert Eggers zaprezentował pierwszy teaser swojego nowego filmu "Werwulf". Najnowsza produkcja reżysera "Nosferatu" zapowiada się jako mroczny horror historyczny osadzony w XIII-wiecznej Anglii.

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Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły, "Werwulf" będzie opowieścią o oddaniu, potępieniu i diable drzemiącym w człowieku. Akcja rozgrywa się w XIII wieku, a bohaterowie posługują się staroangielskim językiem, wiernie odtworzonym zgodnie z realiami epoki.

Początkowo Eggers planował nakręcić film w czerni i bieli, jednak ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu. Twórcy zastosowali natomiast specjalną postprodukcję wykorzystującą efekt ortochromatyczny, który nadaje skórze bardziej surowy, wyniszczony wygląd, jednocześnie imitując charakterystyczną strukturę ziarna znaną z klasycznych filmów czarno-białych.

Scenariusz "Werwulf" Robert Eggers napisał wspólnie z islandzkim poetą i scenarzystą Sjónem.

W obsadzie znaleźli się Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Ralph Ineson oraz Bodhi Rae Breathnach. Premiera filmu została zaplanowana na 25 grudnia.

Źródło: Focus Features