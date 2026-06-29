Prime Video prezentuje pierwsze zdjęcia z "The Last Sunrise" Eva Longoria i Maia Reficco w ekranizacji powieści Anny Todd

Prime Video zaprezentowało pierwsze zdjęcia oraz ujawniło datę premiery filmu "The Last Sunrise", nowego dramatu romantycznego opartego na powieści autorstwa Anny Todd.

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Za reżyserię odpowiada Carlson Young, natomiast scenariusz napisała Anna Klassen. Film powstał na podstawie powieści Anny Todd, autorki bestsellerowej serii "After". W głównych rolach występują Maia Reficco, Eva Longoria oraz Fernando Lindez.

Fabuła koncentruje się na Ry (Maia Reficco), studentce zmagającej się z przewlekłą chorobą, która wyjeżdża wraz z matką (Eva Longoria) na wakacje na Majorkę. Podczas pobytu poznaje Juliána (Fernando Lindez), w którym niespodziewanie się zakochuje. Gdy zaczyna cieszyć się chwilą i odkrywać uroki życia, pogarszający się stan zdrowia oraz długo skrywane rodzinne tajemnice wystawiają jej szczęście na poważną próbę.

Film powstał na podstawie powieści Anny Todd, autorki bestsellerowej serii "After".

Premiera "The Last Sunrise" w serwisie Prime Video została wyznaczona na 26 sierpnia.

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Źródło: Prime Video