Alexandra Daddario buduje czekoladowe imperium w zwiastunie "Hershey"

Zadebiutował pierwszy zwiastun Hershey, filmu biograficznego ukazującego powstanie jednego z najsłynniejszych światowych imperiów czekoladowych.

Wczytywanie... kadr z filmu "Hershey"

Hershey bada niezwykłą historię pioniera czekolady Miltona Hersheya i jego ukochanej żony Catherine, ukazując, jak człowiek, który wielokrotnie ponosił porażki w biznesie, zanim stworzył ikoniczne imperium czekolady, postanowił przekuć swój sukces w dziedzictwo edukacji i wspólnoty, które nadal zmienia życie do dziś.

Reżyserem jest Mark Waters, a w rolach głównych występują gwiazda "American Horror Story" Finn Wittrock jako Milton Hershey oraz Alexandra Daddario jako Catherine Hershey. Obok Daddario i Wittrocka, w obsadzie znaleźli się także Richard Kind, David Costabile, Alan Ruck, Dina Spybey-Waters, Helene Yorke, Daniel David Stewart, Francesca Faridany oraz Michael Moreland Milligan.

Zwiastun śledzi parę, która buduje imperium czekolady Hershey. Poza stworzeniem słynnej marki czekolady, Hersheyowie są również znani jako założyciele Milton Hershey School, prywatnej szkoły dla uczniów klas K–12.

Film kręcono w 17 lokalizacjach w Pensylwanii, aby uchwycić podróż przez historię powstania imperium czekolady. Historia ukazana w filmie obejmuje niemal pięć dekad, opowiadając historię rodziny Hershey od początku lat 70. XIX wieku do końca lat 10. XX wieku.

Film będzie dystrybuowany przez Angel Studios, a scenariusz napisali Sharon Paul i Timothy Michael Hayes. Hershey wejdzie do kin 26 listopada 2026 roku. Polska data premiery nie jest jeszcze znana.

Źródło: ComingSoon