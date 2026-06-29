"Backrooms. Bez wyjścia" wraca do kin z rozszerzoną wersją

Obecnie wyświetlany jeszcze w kinach horror Backrooms. Bez wyjścia, zapowiada swój wielki powrót. Nie mówimy tu jednak o sequelu, a rozszerzonej wersji, która trafi do szerokiej dystrybucji.

Wczytywanie... kadr z filmu "Backrooms. Bez wyjścia"

Debiut reżyserski Kane'a Parsonsa stał się jedną z największych niespodzianek 2026 roku. Backrooms. Bez wyjścia wraca do kin, by na nowo przestraszyć widzów. Obraz wejdzie pod nowym tytułem z z ponad kilkanastominutowym materiałem dodatkowym.

Nowa wersja, zatytułowana Backrooms: Everything Must Go Edition zostanie wydana 3 lipca 2026 roku. Będzie ona zawierać 15 minut materiału bonusowego, co wydłuży pełny czas trwania filmu do 2 godzin i 6 minut.

Obecnie Backrooms. Bez wyjścia zarobił 330 milionów dolarów na całym świecie, co czyni go do tej pory największym i niespodziewanym hitem A24. Film nadal odnosi duże sukcesy kasowe, zarabiając średnio ponad milion dolarów dziennie.

Fabuła Backrooms. Bez wyjścia inspirowana jest internetowym fenomenem, creepypastą budzącą od lat niepokój użytkowników sieci. To na jej podstawie Parsons nakręcił internetowy serial, a teraz pełnometrażowy film.

Jak głosi oficjalny opis:

Clark w piwnicy swojego sklepu odkrywa portal prowadzący do niepokojącego, pozornie pustego labiryntu niekończących się korytarzy. Gdy mówi o tym swojej terapeutce, ta podejrzewa, że są to wizje zwiastujące nasilenie problemów psychicznych Clarka. Gdy jednak pacjent nie pojawia się na kolejnych sesjach, kobieta próbuje rozwikłać zagadkę jego zniknięcia i zagłębia się w świat, w którym czas się rozmywa, przestrzeń zmienia kształty, a coś nieludzkiego czai się poza zasięgiem wzroku.

Źródło: ComingSoon