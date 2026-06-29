Kathryn Newton w "shark movie". Prime Video prezentuje zwiastun horroru "The Devil's Mouth"

Prime Video opublikowało pierwszy zwiastun filmu "The Devil’s Mouth". To survival horror o rekinach z Kathryn Newton w roli głównej.

Wczytywanie... kadr z filmu "The Devil's Mouth"

Pięcioro przyjaciół eksploruje system jaskiń The Devil’s Mouth w Tajlandii, by przeżyć ostatnią wspólną przygodę, zanim rozpoczną prawdziwe dorosłe życie i prawdopodobnie rozjadą się po świecie. Szybko jednak fascynująca przygoda zaczyna się w walkę o przetrwanie. Przyjaciele odkrywają, że coś ich ściga pod wodą… jest szybkie, ciche i niezwykle skutecznie zabija. W duszącej ciemności coraz trudniej o zaufanie, rozprzestrzenia się panika, a każda zła decyzja może być tą ostatnią – głosi oficjalny opis filmu.

Zwiastun zaczyna się od grupy imprezującej na łodzi, zanim uda się ona do The Devil’s Mouth, systemu jaskiń w Tajlandii. Gdy przewodnik pyta, czy ktoś boi się wody, postać, w którą wciela się Newton odpowiada: "Nie boję się wody, tylko tego, co może w niej być", złowieszczo sugerując ich nowe wyzwanie. Gdy grupa schodzi do jaskini, odkrywa, że całe życie morskie nie żyje. Sytuacja się pogarsza, gdy zdają sobie sprawę, że są ścigani przez rekina. Reszta zwiastuna pokazuje, jak grupa jest atakowana jedna osoba po drugiej, gdy desperacko próbują przetrwać.

W The Devil’s Mouth występują także Lana Condor, Nico Hiraga, Gavin Casalegno, Tommi Rose i Tayme Thapthimthong. Film wyreżyserował Jeff Wadlow na podstawie scenariusza Aji Gabel i Myung Joh Wesnera.

The Devil’s Mouth ukaże się na Prime Video 29 lipca 2026 roku.

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Źródło: Prime Video, Comingsoon