Penelope Keith, gwiazda "The Good Life" zmarła w wieku 86 lat

Penelope Keith, brytyjska aktorka najbardziej znana z ról w sitcomach takich jak To the Manor Born i The Good Life, zmarła w wieku 86 lat.

Wczytywanie... kadr z filmu "Kapłan miłości"

BBC przekazało tę wiadomość, dzieląc się oświadczeniem rodziny Keith, które wskazuje, że zmarła po długiej walce z rakiem:

Z głębokim smutkiem informujemy, że Penelope Keith zmarła spokojnie, po walce z rakiem w swoim domu w Surrey, gdzie mieszkała przez ponad 50 lat. Rodzina jest wdzięczna za opiekę i wsparcie, które otrzymała podczas leczenia, i prosi o poszanowanie ich prywatności w tym czasie.

Keith zaczęła karierę w 1963 roku, kiedy dołączyła do Royal Shakespeare Company czym zapoczątkowała swoje występy na scenie. Dopiero ponad dekadę później stała się rozpoznawalną postacią dzięki rolom w wspomnianych dwóch sitcomach. W The Good Life była snobistyczną sąsiadką Margo Leadbetter, a serial został uznany za jeden z najlepszych sitcomów wszech czasów w Wielkiej Brytanii.

W 1976 roku zdobyła nagrodę Oliviera za najlepszą rolę komediową za Donkey’s Years. Wystąpiła w takich serialach jak Jackanory, No Job for a Lady, Woof! i Powrót do domu. Wśród filmów pełnometrażowych, w których Keith wystąpiła wymienić możemy m.in. Kapłan miłości czy Tajemnica trzynastego wagonu. Jej ostatnią dużą rolą ekranową był jednoodcinkowy występ w Śmierć w Pemberley w 2013 roku.

Źródło: Variety