"Citizen Vigilante" hitem internetu. Uwe Boll pracuje nad kontynuacją osadzoną w USA

Kontrowersyjny thriller "Citizen Vigilante" w reżyserii Uwego Bolla niespodziewanie stał się jednym z najgłośniejszych filmów ostatnich tygodni. Produkcja, która porusza temat przestępczości wśród części muzułmańskich migrantów w Europie, wywołała gwałtowną debatę polityczną i społeczną, a jednocześnie odniosła wyraźny sukces komercyjny na platformach cyfrowych.

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O filmie zrobiło się szczególnie głośno po tym, jak Elon Musk udostępnił go użytkownikom serwisu X za darmo przez 48 godzin. W efekcie tytuł szybko zyskał ogromny rozgłos i trafił do czołówki rankingów VOD. Według dostępnych danych "Citizen Vigilante" zajmuje obecnie drugie miejsce w zestawieniu najpopularniejszych filmów Apple TV oraz pierwsze miejsce na liście wypożyczeń Amazona, wyprzedzając znacznie droższe produkcje, takie jak "Michael" czy "Project Hail Mary". Budżet filmu miał wynieść około 4 mln dolarów.

Sukces sprawił, że Boll zaczął otwarcie sugerować powstanie kontynuacji. Reżyser opublikował w mediach społecznościowych dwa plakaty zapowiadające potencjalny sequel, z których jeden nosi roboczy tytuł "Citizen Vigilante 2: The End of Somali Scams". Na razie nie ogłoszono jednak oficjalnego rozpoczęcia produkcji.

Sam film spotkał się z bardzo spolaryzowanym odbiorem. Część widzów chwali go za poruszanie tematów, które ich zdaniem są pomijane przez główny nurt Hollywood. Krytycy zarzucają natomiast produkcji szerzenie antyislamskich treści oraz promowanie przemocy wobec migrantów.

Do dyskusji włączył się m.in. scenarzysta Josh Olson, który skrytykował zaangażowanie Elona Muska w promocję filmu. W swoim wpisie na platformie X napisał, że miliarder aktywnie promuje produkcję przedstawiającą brutalne zabójstwa muzułmańskich imigrantów, co jego zdaniem nie pozostawia pola do dwuznacznej interpretacji. Wypowiedź szybko stała się viralem, wywołując falę zarówno poparcia, jak i ostrych ataków ze strony użytkowników serwisu.

Komentatorzy zwracają również uwagę, że sukces "Citizen Vigilante" może być kolejnym sygnałem rosnącego podziału ideologicznego w amerykańskiej branży filmowej. Coraz częściej pojawiają się produkcje kierowane do odbiorców poszukujących alternatywy wobec tradycyjnego Hollywood, finansowane przez nowych graczy i promowane poza klasycznym systemem dystrybucji.

Źródło: World of Reel