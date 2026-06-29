Kevin Spacey wraca do łask? Aktor przerywa milczenie

Kevin Spacey uważa, że nastawienie opinii publicznej wobec niego zaczyna się zmieniać. Dwukrotny laureat Oscara, którego kariera załamała się po oskarżeniach o niewłaściwe zachowanie seksualne w 2017 roku, przyznał, że dziś patrzy w przyszłość z większym optymizmem.

Wczytywanie...

Aktor przez ostatnie lata zmagał się z poważnym kryzysem zawodowym. Po pojawieniu się oskarżeń został usunięty z finałowego sezonu serialu House of Cards, a film Gore, w którym zagrał główną rolę, nigdy nie trafił do widzów. Choć Spacey stanął przed sądem i został uniewinniony w głośnych procesach, jego kariera praktycznie zamarła.

W rozmowie z Billem Maherem w podcaście Club Random aktor przyznał, że po dziewięciu latach zaczyna dostrzegać zmianę.

Kiedy ludzie poznają fakty i dowiadują się, co udało nam się udowodnić w sądzie, zaczynają myśleć: Może dziewięć lat to już wystarczająco długo. Czuję się dziś mniej jak w więzieniu. Jestem znacznie lepiej przyjmowany i mam wrażenie, że wszystko zmierza w kierunku, na który liczyliśmy – powiedział Spacey.

Aktor zdradził również, że ponownie otrzymuje propozycje filmowe. Niedawno ogłoszono jego udział w wojennym dramacie Melodies in the Forest, co może być kolejnym krokiem w odbudowie jego kariery.

Wsparcie dla Spaceya wyraził także reżyser Uwe Boll, który otwarcie przyznał, że chciałby obsadzić go w jednej ze swoich przyszłych produkcji.

To jeden z najlepszych aktorów pracujących dziś w branży. Chciałbym powierzyć mu główną rolę w jednym z moich filmów – powiedział Boll. Dodał jednak, że zatrudnienie Spaceya mogłoby utrudnić znalezienie amerykańskiego dystrybutora. Jego zdaniem jest to niesprawiedliwe, ponieważ aktor wygrał sprawy sądowe, a mimo to nadal ponosi zawodowe konsekwencje.

Choć droga do pełnego powrotu na hollywoodzkie szczyty wciąż wydaje się długa, sam Kevin Spacey jest przekonany, że najtrudniejszy okres ma już za sobą.

Źródło: ComingSoon