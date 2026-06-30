"Supergirl" może przynieść Warner Bros. nawet 120 mln dolarów strat

"Supergirl" zadebiutowała w kinach z wynikiem, który już po pierwszym weekendzie wywołał dyskusję o finansowych konsekwencjach dla Warner Bros. Według najnowszych prognoz film może zakończyć kinową dystrybucję z wynikiem znacznie poniżej oczekiwań, generując dla studia wielomilionowe straty.

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Produkcja rozpoczęła od 38 mln dolarów na rynku amerykańskim oraz 68 mln dolarów na całym świecie. Choć ostateczny rezultat będzie zależał od utrzymania zainteresowania widzów w kolejnych tygodniach, branżowy magazyn "Variety" prognozuje obecnie, że film zakończy kinową dystrybucję z wpływami na poziomie około 100 mln dolarów w Ameryce Północnej oraz 200–210 mln dolarów globalnie.

Według szacunków cytowanych przez magazyn taki rezultat oznaczałby dla Warner Bros. stratę rzędu 100–120 mln dolarów z samej eksploatacji kinowej. Jednocześnie źródło zaznajomione z finansami produkcji twierdzi, że rzeczywiste straty byłyby nieco niższe i wyniosłyby około 80–85 mln dolarów, o ile film osiągnie wspomniany poziom wpływów. Jeżeli globalny box office nie przekroczy 200 mln dolarów, strata może okazać się jeszcze wyższa.

Budżet "Supergirl" miał wynieść około 170 mln dolarów, natomiast kampania marketingowa pochłonęła kolejne 120 mln dolarów. Mimo to źródła związane z produkcją przekonują, że próg rentowności filmu jest niższy niż w przypadku większości widowisk o podobnej skali i wynosi około 300 mln dolarów.

Powodem mają być warunki kontraktów. Obsada i twórcy filmu nie otrzymali bowiem umów gwarantujących udział w przychodach z box office’u (tzw. backend deals), dzięki czemu studio zachowuje większą część wpływów z kin. Według "Variety" odtwórczyni głównej roli, Milly Alcock, miała otrzymać za udział w produkcji wynagrodzenie w wysokości około 400 tys. dolarów.

Jeśli prognozy się potwierdzą, będzie to kolejny finansowy cios dla Warner Bros. po słabym wyniku filmu Panny młodej!. Również "Wichrowe wzgórza" oraz "Mortal Kombat II" nie poradziły sobie zbyt dobrze.

Źródło: Variety