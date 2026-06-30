Tom Brittney nowym Batmanem w filmie "The Brave and the Bold"?

Po wyjątkowo słabym otwarciu "Supergirl", które według pierwszych prognoz może okazać się jednym z największych finansowych rozczarowań w historii filmów superbohaterskich, w mediach społecznościowych coraz większą popularność zdobywają doniesienia dotyczące obsady kolejnego Batmana w filmowym uniwersum DC.

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Falę spekulacji zapoczątkował amerykański komentator branżowy John Campea, który podczas jednego ze swoich programów stwierdził, że aktor mający wcielić się w Bruce’a Wayne’a w "The Brave and the Bold" został już wybrany. Nie ujawnił jednak nazwiska, podkreślając jedynie, że nie jest to kandydat, którego sam by się spodziewał. Jak zaznaczył, informacje potwierdził u kilku dobrze poinformowanych źródeł, mimo to zdecydował się nie publikować personaliów.

Niedługo później w sieci zaczęło pojawiać się nazwisko Toma Brittneya, brytyjskiego aktora znanego przede wszystkim z serialu "Grantchester". Nie jest to pierwszy raz, gdy jego nazwisko przewija się w kontekście roli Batmana, a część fanów zwraca uwagę, że taki wybór wpisywałby się w dotychczasową strategię Jamesa Gunna, który chętnie obsadza mniej oczywistych aktorów w kluczowych rolach DCU.

Na razie nie ma jednak żadnego oficjalnego potwierdzenia ze strony DC Studios. Mimo to spekulacje przybierają na sile, zwłaszcza że część fanów od dawna wyraża niezadowolenie z faktu, iż nowe uniwersum najpierw rozwija projekty takie jak "Koszmarne Komando", "Peacemaker", "Supergirl" czy "Clayface", podczas gdy debiut Batmana wciąż pozostaje tajemnicą. Nie brakuje również teorii sugerujących, że Mroczny Rycerz może pojawić się gościnnie w tym ostatni filmie.

Na ten moment "The Brave and the Bold" nie ma wyznaczonej daty premiery, a wszystkie doniesienia dotyczące obsady Batmana trzeba traktować jako plotki.

Źródło: comicbookmovie.com