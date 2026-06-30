Jest wyrok dla reżysera "47 roninów", który wyłudził od Netflixa 11 mln dolarów

Reżyser Carl Rinsch został skazany na 30 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo, w wyniku którego wyłudził od Netflixa około 11 milionów dolarów. O wyroku poinformował "The Hollywood Reporter", kończąc jedną z najgłośniejszych spraw dotyczących nadużyć finansowych w branży streamingowej.

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Rinsch został zatrzymany w marcu ubiegłego roku w West Hollywood, a następnie stanął przed sądem federalnym na Manhattanie. Ława przysięgłych uznała go za winnego oszustwa telekomunikacyjnego, prania pieniędzy oraz szeregu nielegalnych transakcji finansowych. Śledczy ustalili, że środki przekazane przez Netflix na realizację serialu science fiction "White Horse" zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. Zamiast dokończyć produkcję, reżyser przeznaczył pieniądze na ryzykowne inwestycje giełdowe, opłacenie kosztów prawnych oraz zakup luksusowych dóbr.

Projekt nigdy nie został ukończony. Co więcej, Rinsch pozwał później Netflixa, domagając się wypłaty dodatkowych 14 milionów dolarów, twierdząc, że przysługiwały mu one na mocy zawartej umowy. Arbiter oddalił jednak jego roszczenia w ubiegłym roku.

Za popełnione przestępstwa reżyserowi groziło nawet 90 lat więzienia, a federalni prokuratorzy wnioskowali o karę pięciu lat pozbawienia wolności. Sędzia Jed Rakoff zdecydował się jednak na łagodniejszy wyrok, biorąc pod uwagę przedstawione w toku postępowania dowody wskazujące na nieleczone problemy ze zdrowiem psychicznym oskarżonego.

Oprócz kary więzienia Rinsch został objęty trzyletnim nadzorem po opuszczeniu zakładu karnego. Sąd nakazał mu również zwrot Netflixowi 11 milionów dolarów, w tym ponad 4,4 miliona dolarów kosztów prawnych poniesionych przez platformę w związku z wieloletnim sporem.

Źródło: The Hollywood Reporter