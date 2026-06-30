Kino Helios - Filmowe Poranki: "Świnka Peppa, cz. 3"
Helios dla Dzieci to wspaniałe animacje, moc atrakcji, konkursy z super nagrodami, najlepsze bajki dla dzieci, wyjątkowe filmy oraz kino dla całej rodziny!
W ramach projektu proponujemy specjalne pokazy dla dzieci w każdym wieku – także dla tych, dla których będzie to pierwsza przygoda z wielkim ekranem! Helios dla Dzieci to zarówno spotkania cykliczne jak "Filmowe Poranki w kinie Helios" czy "Pierwszy raz w kinie" jak i propozycje jednorazowe.
Helios zaprasza na kolejną porcję filmowych niespodzianek w nowej odsłonie – "Filmowe Poranki: Świnka Peppa, cz. 3" w niedzielę 5 lipca o godzinie 10:30.
Zaprezentowany zostanie następujący zestaw bajek:
- Zębowa wróżka
- Nowy samochód
- Poszukiwacze skarbów
- Nie za dobrze
- Śnieg
- Zamek wichrów
- Moja kuzynka Chloe
- Naleśniki
- Niania
- Lekcja tańca
Czas trwania pokazów: 50 minut
Peppa to mała świnka w czerwonej sukience. Jest rozbrykana, ciekawska, bardzo pomysłowa i uwielbia przygody. Świnka lubi czekoladowe ciasteczka, przyjęcia urodzinowe oraz rowerowe wycieczki i pikniki. Najbardziej jednak kocha swoje błotnisko, bo co jest lepszego na świecie niż skakanie w deszczu przez kałuże.
Więcej informacji na HELIOS.PL
Źródło: Helios / informacja prasowa
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