Kino Helios - Filmowe Poranki: "Świnka Peppa, cz. 3"

Helios dla Dzieci to wspaniałe animacje, moc atrakcji, konkursy z super nagrodami, najlepsze bajki dla dzieci, wyjątkowe filmy oraz kino dla całej rodziny!

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W ramach projektu proponujemy specjalne pokazy dla dzieci w każdym wieku – także dla tych, dla których będzie to pierwsza przygoda z wielkim ekranem! Helios dla Dzieci to zarówno spotkania cykliczne jak "Filmowe Poranki w kinie Helios" czy "Pierwszy raz w kinie" jak i propozycje jednorazowe.

Helios zaprasza na kolejną porcję filmowych niespodzianek w nowej odsłonie – "Filmowe Poranki: Świnka Peppa, cz. 3" w niedzielę 5 lipca o godzinie 10:30.

Zaprezentowany zostanie następujący zestaw bajek:

Zębowa wróżka

Nowy samochód

Poszukiwacze skarbów

Nie za dobrze

Śnieg

Zamek wichrów

Moja kuzynka Chloe

Naleśniki

Niania

Lekcja tańca

Czas trwania pokazów: 50 minut

Peppa to mała świnka w czerwonej sukience. Jest rozbrykana, ciekawska, bardzo pomysłowa i uwielbia przygody. Świnka lubi czekoladowe ciasteczka, przyjęcia urodzinowe oraz rowerowe wycieczki i pikniki. Najbardziej jednak kocha swoje błotnisko, bo co jest lepszego na świecie niż skakanie w deszczu przez kałuże.

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Źródło: Helios / informacja prasowa