Netflix szykuje aktorski serial na podstawie serii gier "Persona"

Netflix kontynuuje adaptowanie kolejnych gier wideo. Według najnowszych doniesień platforma pracuje nad aktorskim serialem opartym na popularnej serii japońskich gier RPG "Persona".

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Za projekt odpowiada Christopher Monfette, znany z pracy przy serialach "Star Trek: Picard" oraz "12 małp". Będzie pełnił funkcję scenarzysty, producenta wykonawczego i showrunnera.

Seria "Persona", tworzona przez Atlus, od lat cieszy się statusem jednej z najważniejszych marek w gatunku jRPG. Poszczególne odsłony opowiadają o licealistach prowadzących pozornie zwyczajne życie – uczęszczających do szkoły, budujących relacje i przyjaźnie – którzy równocześnie stają do walki z nadprzyrodzonymi zagrożeniami. Charakterystycznym elementem cyklu jest połączenie symulacji życia codziennego z rozbudowanym systemem walki i psychologicznymi motywami.

W gronie producentów wykonawczych znaleźli się również Shawn Levy, Dan Levine i Robert Atwood, czyli trio odpowiedzialne za sukces serialu "Stranger Things". Netflix nie ujawnił jeszcze, która część serii posłuży za podstawę fabuły.

Źródło: Variety