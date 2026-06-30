"Czarna Pantera 3" i reboot "X-Men" wśród najważniejszych projektów Marvela

Marvel Studios przygotowuje się do tegorocznego San Diego Comic-Con, gdzie według licznych doniesień jednym z głównych punktów prezentacji ma być "Avengers: Doomsday". Jednocześnie w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje sugerujące, które projekty znajdują się obecnie na szczycie listy priorytetów studia.

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Według Alexa Pereza z serwisu "The Cosmic Circus", Marvel koncentruje się obecnie na realizacji takich produkcji jak "Czarna Pantera 3", "Shang-Chi 2", "Spider-Man 5", reboot "X-Men", sequel "Thunderbolts", "Blade", "Midnight Sons" oraz kolejny film z serii "Avengers". Z kolei "Doctor Strange 3" ma zostać odsunięty na dalszy plan.

Insider twierdzi również, że Marvel może jeszcze w tym roku oficjalnie zaprezentować część nadchodzących tytułów. Nie wiadomo jednak, czy nastąpi to podczas Comic-Conu, wrześniowego D23, czy dopiero w przyszłym roku podczas kolejnego panelu Hall H.

Jednym z ciekawszych elementów przecieku są informacje dotyczące "Black Panther 3". Według Pereza głównym bohaterem filmu ma zostać dorosły syn T’Challi, znany dotąd jako T’Challa II, choć w nowej odsłonie miałby funkcjonować już po prostu jako T’Challa. Fabuła ma koncentrować się na dojrzewaniu młodego bohatera oraz ciężarze dziedziczenia tytułu Czarnej Pantery. Doniesienia wskazują także na możliwy konflikt z Nakią, która ma sprzeciwiać się przejęciu przez syna zarówno tronu Wakandy, jak i roli Czarnej Pantery. W historii mają pojawić się również motywy związane z Ancestral Plane oraz pierwsze powiązania z mutantami. Nowy T’Challa miałby zadebiutować jeszcze przed własnym filmem, najprawdopodobniej w "Avengers: Secret Wars", a być może już właśnie w "Avengers: Doomsday".

Perez przekazał również kilka innych nieoficjalnych informacji dotyczących przyszłości MCU. Według jego źródeł Captain Marvel nie odegra istotnej roli w fabule kolejnego filmu o Avengersach, natomiast w dalszej perspektywie możliwe jest spotkanie Moon Knighta z Daredevilem. W planach nadal mają pozostawać projekt Champions oraz animowany serial poświęcony organizacji Ten Rings.

Nie zabrakło także aktualizacji dotyczącej długo rozwijanego projektu "Nova". Według przecieku produkcja ma skupiać się nie tylko na Richardzie Riderze, lecz również na całym korpusie Nova Corps. Alex Perez porównuje koncepcję serialu do animowanego "Zielona Latarnia", gdzie główny bohater działał w ramach większej organizacji.

Na razie wszystkie powyższe informacje pozostają wyłącznie niepotwierdzonymi doniesieniami. Marvel Studios nie skomentowało tych rewelacji, dlatego do czasu oficjalnych zapowiedzi należy traktować je wyłącznie jako plotki. Najbliższe tygodnie, wraz z prezentacjami podczas San Diego Comic-Con i D23, powinny przynieść odpowiedź na pytanie, które z tych projektów rzeczywiście trafią do kolejnej fazy Kinowego Uniwersum Marvela.

Źródło: comicbookmovie.com