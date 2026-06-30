Wątpliwości wokół strategii Jamesa Gunna narastają po spektakularnej klapie "Supergirl"

Po bardzo słabym otwarciu kinowym "Supergirl", w Hollywood coraz częściej pojawiają się pytania o przyszłość strategii obranej przez współszefów DC Studios, czyli Jamesa Gunna i Petera Safrana. Jak wynika z doniesień "The Wrap", finansowe i komercyjne niepowodzenie produkcji wywołało dyskusję na temat kierunku, w jakim zmierza nowe filmowe uniwersum DC.

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Według branżowego serwisu film potrzebuje około 315 milionów dolarów wpływów z całego świata, aby wyjść na zero. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki, osiągnięcie takiego rezultatu wydaje się mało prawdopodobne.

Zdaniem osób cytowanych przez "The Wrap", jednym z problemów okazała się decyzja o uczynieniu "Supergirl" dopiero drugim filmem nowego DCU. Wskazuje się również na brak gwiazd o dużej sile marketingowej, które mogłyby przyciągnąć szerszą publiczność. Jak twierdzą źródła serwisu, kilku aktorów z pierwszej ligi miało odrzucić rolę Krema z Żółtych Wzgórz, zanim angaż otrzymał Matthias Schoenaerts.

Branżowi komentatorzy zwracają również uwagę, że strategia Jamesa Gunna, polegająca na eksponowaniu mniej rozpoznawalnych bohaterów, może nie przynosić oczekiwanych rezultatów. Według części analityków współcześni widzowie są coraz bardziej selektywni wobec filmów superbohaterskich i znacznie chętniej wybierają produkcje z najbardziej rozpoznawalnymi postaciami niż tytuły o bohaterach drugiego planu.

Jeden z anonimowych przedstawicieli branży stwierdził, że zapowiedzenie całego uniwersum na tak wczesnym etapie było błędem. Jak można przeczytać:

To w rzeczywistości tylko umowa producencka Gunna i Safrana. To nie jest jeszcze marka. Ogłaszanie całego uniwersum było nierozsądne. DC stworzyło oczekiwania, a jak dotąd dostarczyło tylko jednego Supermana.

Jeszcze dalej poszedł jeden z czołowych hollywoodzkich agentów, sugerując, że niepowodzenie "Supergirl" może zagrozić pozycji Jamesa Gunna:

Nie wiem, jak bardzo zdenerwowane jest DC, ale James Gunn z pewnością powinien być. DC będzie istnieć zawsze. Obecni szefowie przetrwali już wcześniejsze zmiany kierownictwa, ale nie sądzę, aby Gunn przetrwał tę porażkę.

Źródło związane z Warner Bros. studzi jednak emocje. Według niego wytwórnia nadal zamierza realizować zapowiadany dziesięcioletni plan rozwoju DC Studios, choć jednocześnie nie ukrywa rozczarowania wynikami "Supergirl". Jak twierdzi informator, film nie zdołał nawiązać odpowiedniej więzi z widzami, a szczególnie zawiodły oczekiwania dotyczące zainteresowania ze strony młodych kobiet z pokolenia Gen Z. Publiczność miała składać się głównie z mężczyzn powyżej 25. roku życia.

Pojawiły się również komentarze dotyczące obecności Jasona Momoy w roli Lobo. Według części osób z branży jego udział był postrzegany jako próba zwiększenia zainteresowania męskiej części widowni, jednak nie przełożył się na lepszy wynik finansowy filmu.

Mimo tych problemów DC Studios nie zamierza rezygnować z mniej oczywistych projektów. Jak podaje "The Wrap", ważnym elementem planów pozostaje film o Banie i Deathstroke’u, choć produkcja wciąż nie ma reżysera ani obsady.

Źródło: The Wrap