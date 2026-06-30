"Pionek" - pierwsze zdjęcia z kontynuacji "Ślebiody". Powracają gwiazdy wcześniejszej serii

Nadchodzi kontynuacja serialowego hitu Śleboda. SkyShowtime zapowiada produkcję "Pionek", która pojawi się w streamingu jeszcze tej jesieni. W sieci zadebiutowały pierwsze zdjęcia z planu. Poznaliśmy też nazwiska osób należących do obsady.

Wczytywanie... kadr z serialu "Pionek"

W rolach głównych powracają Maria Dębska i Maciej Musiał. W drugoplanowej obsadzie m.in. Piotr Adamczyk, Anna Cieślak, Paulina Gałązka, Andrzej Konopka, Weronika Książkiewicz, Karol Pocheć, Piotr Rogucki, Mateusz Rozwadowski, Łukasz Simlat, Ilona Wrońska oraz Zbigniew Zamachowski.

O czym opowie "Pionek"?

Anka i Bastian łączą siły, by odkryć prawdę dotyczącą zabójstw studentek na Śląsku. Gdzie leży źródło otaczającego ich zewsząd zła? Aby ustalić, kto stoi za zbrodniami, bohaterowie muszą zrozumieć specyficznego ducha regionu. Pogoń za faktami toczy się w sąsiedztwie kopalń, które dla mieszkańców są nie tylko źródłem utrzymania, ale i zagrożeniem. Unoszący się dokoła dym z kominów spowija całą społeczność – wraz z jej sekretami. Każdy wybór ma niebagatelne konsekwencje, a przeszłości nie da się wymazać.

Więcej zdjęć do zobaczenia TUTAJ.

Za reżyserię Pionka odpowiadają Bartosz Blaschke i Michał Gazda. Na sezon składać będzie się sześć odcinków.

Serial Śleboda zadebiutował na SkyShowtime w 2024 roku. Opowiadał historię młodej antropolożki z Krakowa (Maria Dębska), która w poszukiwaniu siebie ucieka w góry i przypadkowo odkrywa zwłoki. Anka szybko zostaje wplątana w rozwiązanie zagadki morderstwa, a jej losy nierozerwalnie splatają się z Sebastianem (Maciej Musiał), zuchwałym dziennikarzem szukającym sensacji, oraz Jędrkiem (Piotr Pacek), lokalnym policjantem, z którym mieli się ku sobie jako nastolatkowie.

Źródło: SkyShowtime Polska