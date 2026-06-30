Nowa oryginalna animacja od Illumination. Zobacz zwiastun "Not Alone"

Illumination zaprezentowało pierwszy zwiastun swojej nowej, w pełni oryginalnej animacji zatytułowanej "Not Alone".

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Głównemu bohaterowi, Joe, introwertycznemu mechanikowi rakiet, głosu użycza Timothée Chalamet. Jest to pierwszy pełnometrażowy film animowany w jego karierze. Partneruje mu Selena Gomez jako Fran, utalentowana astrobotaniczka pracująca nad pierwszą na świecie rakietą napędzaną roślinami.

Losy bohaterów splatają się podczas przygotowań do historycznego startu eksperymentalnego statku. Sytuacja szybko się komplikuje, gdy w domu Joe schronienie znajdują kosmici – Dunk, Welly i Shirm – uciekające przed nieporadnym międzygwiezdnym funkcjonariuszem Zandro. Obcy dostrzegają w rakiecie Fran jedyną szansę na powrót do swojego domu.

Obsadę głosową uzupełniają Rob Brydon, Diane Morgan, Jamie Demetriou, Brett Goldstein, Allison Janney oraz Lamorne Morris.

Za reżyserię odpowiadają Eric Guillon, współtwórca "Gru, Dru i Minionki". Film trafi wyłącznie do kin w kwietniu 2027 roku.

Źródło: Universal Pictures