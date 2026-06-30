Wyczekiwany serial akcji, osadzony w świecie z "Reachera" z pierwszymi fotosami!

Prime Video ujawnia pierwsze zdjęcia oraz datę premiery nowego serialu "Neagley" z Marią Sten w roli głównej. Jest to wyczekiwany serial akcji, osadzony w świecie z "Reacher"!

Wczytywanie...

Prime Video zaprezentowało dziś pierwsze zdjęcia oraz ogłosiło datę premiery wyczekiwanego serialu akcji "Neagley". W rolę głównej bohaterki, uwielbianej przez fanów Frances Neagley, wciela się Maria Sten. Nowa produkcja pozwoli zarówno fanom "Reachera", jak również czytelnikom bestsellerowych powieści Lee Childa, jeszcze głębiej zanurzyć się w uwielbiany świat, oferując pełną napięcia historię kryminalną z nieoczekiwanymi zwrotami akcji.

4. sezon serialu "Reacher" powróci w środę, 12 sierpnia 2026 roku, wraz z premierą trzech pierwszych odcinków. Kolejne epizody będą pojawiać się w serwisie co tydzień, aż do 16 września. Tego dnia, po finale 4. sezonu "Reachera", wszystkie osiem odcinków serialu "Neagley" zostanie udostępnionych jednocześnie, wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

Źródło: Prime Video / informacja prasowa