Nowe nazwiska w obsadzie. Kto dołączył do "Ranczo. Zemsta wiedźm"?

Ranczo. Zemsta wiedźm to jeden z najbardziej wyczekiwanych powrotów w historii polskich seriali. Trwają już zdjęcia do nowej, 6-odcinkowej odsłony kultowego serialu, który przez lata gromadził przed ekranami miliony widzów. Do obsady dołączają teraz nowe bohaterki.

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W role tajemniczych wiedźm, które pojawią się w Wilkowyjach, wcielą się m.in. Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg oraz Karolina Chapko i Paulina Chapko. Wśród nowych twarzy zobaczymy także Annę Srokę-Hryń, Joannę Stanecką, Magdalenę Wróbel, Karolinę Poks oraz Monikę Pawlicką.

Twórcy na razie nie zdradzają szczegółów dotyczących postaci w jakie wcielą się wymienione aktorki. Wiadomo jednak, że pojawienie się tajemniczych wiedźm nie pozostanie bez wpływu na mieszkańców Wilkowyj.

Nowe odcinki to także ponowne spotkanie z bohaterami, których losy przez lata śledziły miliony Polaków. Do swoich ról powracają m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Violetta Arlak, Magdalena Kuta, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Grzegorz Wons, Dorota Chotecka i Magda Waligórska.

Nowa produkcja będzie liczyć sześć odcinków i – jak zapowiadali twórcy – ma stanowić *piękne zamknięcie historii mieszkańców Wilkowyj*. Akcja rozgrywa się dziesięć lat po wydarzeniach z finału poprzedniego sezonu, a scenariusz powstał jeszcze pod kierunkiem nieżyjącego już Andrzeja Grembowicza – autora odpowiedzialnego za sukces serialu. Wszystkie odcinki reżyseruje Wojciech Adamczyk.

Emitowane w latach 2006–2016 Ranczo doczekało się 10 sezonów i 130 odcinków, stając się jednym z największych fenomenów w historii polskiej telewizji. Produkcja zdobyła trzy Telekamery "Tele Tygodnia", Złotą Telekamerę oraz tytuł "Serialu 25-lecia", a mimo upływu lat niezmiennie cieszy się ogromną popularnością wśród kolejnych pokoleń widzów.

Źródło: ATM Grupa